Abierto de Australia: Carlos Alcaraz derrotó a De Miñaur y avanzó a las semifinales por primera vez + Seguir en









El tenista español, número 1 del mundo, se impuso esta jornada para avanzar a las semifinales del primer Gran Slam del año.

Abierto de Australia: Carlos Alcaraz derrotó a De Miñaur y avanzó a las semifinales por primera vez

Carlos Alcaraz dio el golpe en el Abierto de Australia este lunes, superando los cuartos de final luego de dos años con eliminaciones consecutivas en dicha instancia. De esta manera, alcanzó las semifinales del torneo por primera vez.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El tenista español, número 1 del mundo en la ATP, venció a Alex De Miñaur (6º) por 7-5, 6-2 y 6-1, en 2 horas y 15 minutos. Ahora, quedó a tan sólo dos triunfos de ganar por primera vez el Abierto de Australia, único Gran Slam que no tiene en sus vitrinas.

Embed Para pisar la penúltima ronda, Alcaraz necesitó sumirse en el partido más exigente del torneo, endurecido por las altas temperaturas presentes hasta las últimas horas del día.

"Me siento muy feliz con el nivel que estoy teniendo en cada partido, desde la primera ronda", dijo Alcaraz. "He elevado el nivel en cada partido. Hablaba con mi equipo sobre la necesidad de ser paciente, porque ahora quiero lograrlo todo. Me recomendaron tener paciencia, el nivel llegaría. Hoy me he sentido muy cómodo, haciendo buen tenis, y estoy orgulloso de ello", agregó al respecto el español.

Con esta victoria, Alcaraz alcanzó su décima semifinal de Grand Slam y quedó a dos pasos de completar el único major que le falta en su palmarés. En el próximo partido chocará contra Alexander Zverev (3º), con quien está igualado 6-6 en el historial.