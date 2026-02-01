Conmoción en la NBA: suspenden a una figura estelar con 25 partidos sin jugar por violar la política antidrogas + Seguir en









El alero de los Philadelphia 76ers, Paul George, deberá cumplir una sanción sin goce de sueldo que lo marginará hasta fines de marzo y le provocará una pérdida superior a los u$s11 millones.

Paul George, figura de los Sixers Foto: GETTY

La NBA sacudió el tablero este sábado al anunciar la suspensión de Paul George, una de las principales figuras de los Philadelphia 76ers, por 25 partidos tras incumplir la política antidrogas vigente. La medida, automática según el reglamento de la liga, llega en un tramo clave de la temporada regular y tendrá un fuerte impacto deportivo y económico.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La sanción comenzó a regir de inmediato, con el encuentro disputado en Filadelfia ante los New Orleans Pelicans, y se extenderá hasta el 25 de marzo, fecha estimada para su regreso frente a los Chicago Bulls. Hasta entonces, los Sixers deberán afrontar el cierre de la fase regular sin uno de sus referentes ofensivos.

Golpe económico y alivio financiero para los Sixers Desde lo contractual, la suspensión implica que Paul George dejará de percibir aproximadamente u$s11,7 millones, teniendo en cuenta su salario anual de u$s51,7 millones. Cada partido ausente representa una pérdida cercana a los u$s470.000 para el jugador de 35 años.

Sin embargo, para la franquicia el escenario es diferente. Según análisis difundidos por ESPN, Philadelphia ahorrará más de USD 5 millones en concepto de impuesto de lujo, lo que podría permitirle mayor flexibilidad financiera de cara a eventuales movimientos en el plantel.

paul-v Desde lo contractual, la suspensión implica que Paul George dejará de percibir aproximadamente u$s11,7 millones, teniendo en cuenta su salario anual de u$s51,7 millones. En un comunicado enviado al medio estadounidense, George asumió la responsabilidad por lo ocurrido: explicó que, al buscar tratamiento por un tema personal vinculado a la salud mental, consumió una medicación no permitida por la normativa de la liga. También pidió disculpas al club, a sus compañeros y a los fanáticos.

La ausencia del alero representa un desafío para un equipo que hoy pelea en la parte alta de la Conferencia Este. La sociedad entre Paul George, Joel Embiid y Tyrese Maxey había sido una de las principales armas de los Sixers, con números positivos cada vez que coincidieron en cancha. A la espera de su regreso, en Filadelfia confían en sostener la competitividad y llegar con el plantel completo a los playoffs, donde la presencia de George será determinante.

Temas NBA

Doping