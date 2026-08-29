Cómo hacer trámites en ANSES por Atención Virtual sin salir de casa

El organismo permite iniciar gestiones y consultas de manera remota con CUIL y Clave de la Seguridad Social, sin necesidad de ir a una oficina.

Atención Virtual permite enviar documentación, consultar el avance de una gestión y revisar los trámites que ya fueron finalizados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) tiene una plataforma de Atención Virtual, que permite realizar distintos trámites y consultas sin moverse personalmente hasta una oficina del organismo. Para utilizarla necesitamos CUIL y Clave de la Seguridad Social , los mismos datos que usamos para ingresar a otros servicios digitales del organismo.

El sistema funciona desde la página oficial de ANSES y permite iniciar una gestión, adjuntar documentación cuando sea requerida y consultar qué estado tiene una solicitud. La plataforma también diferencia entre trámites que están siendo analizados, aquellos en los que el organismo necesita información adicional y los que ya fueron finalizados.

El acceso requiere CUIL y Clave de la Seguridad Social . Una vez en la página oficial, hay que seleccionar la opción Atención Virtual y después ingresar en “Iniciar Atención Virtual” . El sistema muestra los datos personales registrados y permite seleccionar el trámite o consulta que se quiere realizar.

En este punto conviene controlar que los datos personales y de contacto sean correctos . El correo electrónico y el número de teléfono tienen importancia porque forman parte de la información que se usa durante la gestión. Si están desactualizados, ANSES indica que deben modificarse desde mi ANSES antes de continuar con la solicitud.

También es necesario contar con la documentación que corresponda al trámite . Según la gestión, el sistema puede solicitar una foto del DNI u otros archivos. El manual oficial de Atención Virtual explica que la plataforma permite cargar tanto la imagen del documento como documentación adicional solicitada posteriormente por un operador.

Cómo solicitar y dar seguimiento a tu trámite

Para iniciar una gestión hay que entrar en “Iniciar Atención” y seleccionar el trámite correspondiente. Después aparece un segundo menú con opciones más específicas para indicar cuál es la situación que se quiere resolver. Una vez elegida, se continúa con el procedimiento y se incorpora la documentación que solicite el sistema.

La plataforma cuenta con diferentes bandejas para seguir cada solicitud. En “En proceso” aparecen los trámites que todavía están siendo analizados por ANSES. En “Necesita información” se encuentran las gestiones en las que el organismo pidió documentación o datos adicionales al titular.

Esta última sección es especialmente importante porque una solicitud puede quedar pendiente hasta que la persona complete la información requerida. Para responder, hay ingresar a la bandeja correspondiente y adjuntar los archivos que solicita ANSES. Una vez que el organismo termina de analizar una gestión, pasa a la sección “Finalizadas”.

Freepik

Qué trámites se pueden realizar por Atención Virtual

La plataforma no reemplaza todos los trámites presenciales de ANSES, pero permite gestionar distintas solicitudes y consultas a distancia. La disponibilidad puntual de cada trámite puede modificarse, por lo que la referencia debe ser el listado que aparece dentro de Atención Virtual al momento de ingresar.

ANSES muestra ahí las gestiones habilitadas y, después de seleccionar una categoría, presenta las opciones correspondientes. En líneas generales, Atención Virtual permite resolver cuestiones relacionadas a jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y desempleo, actualización de datos personales/familiares, etc.

También existen trámites que se realizan directamente desde mi ANSES, sin pasar por Atención Virtual. Si una gestión no aparece entre las opciones de Atención Virtual, conviene revisar primero el trámite en la página oficial del organismo. No todos los servicios digitales funcionan de la misma manera. Atención Virtual está pensada para iniciar gestiones que requieren intervención y análisis de ANSES, mientras que otros servicios permiten obtener constancias o consultar información de manera inmediata.

Preguntas frecuentes sobre el servicio de Atención Virtual

Una de las dudas habituales es si hace falta ir a una oficina después de iniciar una solicitud. No necesariamente. Cuando el trámite está habilitado para hacerse de manera virtual, la documentación puede cargarse en la plataforma y el seguimiento continúa desde ahí. Si ANSES necesita información adicional, la solicitud aparece en la bandeja “Necesita información”.

Otra cuestión importante es qué pasa si los datos de contacto están mal. En ese caso, ANSES indica que primero hay que ingresar a mi ANSES, actualizar el teléfono o correo electrónico y después volver a Atención Virtual para seguir con la gestión. También es posible consultar trámites anteriores. Las gestiones que terminaron quedan registradas en la sección “Finalizadas”, mientras que las que todavía están en análisis permanecen en “En proceso”.