Rosalía se disculpó tras repostear un polémico video de Mía Khalifa contra la Argentina: "Mala mía"

La cantante española había compartido un clip de Khalifa celebrando la derrota de Argentina con un fragmento de "La Perla" y generó críticas entre sus fans.

Rosalía quedó en el centro de la polémica luego de compartir en su cuenta de TikTok un video publicado por Mía Khalifa tras la victoria de España en la final del Mundial 2026 .

El contenido tenía un fragmento de "La Perla" , una canción de la artista catalana, y fue interpretada por parte de los fanáticos argentinos como un gesto de apoyo al mensaje de la influencer, que había celebrado la derrota de la Selección .

La polémica con la catalana se dio a días de su presentación en el Movistar Arena de Buenos Aires para presentar su nuevo álbum "Lux" . Esto generó que muchas personas quieran devolver sus entradas. Ahora la artista volvió a recurrir a sus redes para disculparse por lo sucedido.

Con una imagen de la bandera Argentina de fondo, Rosalía escribió: "Le di compartir pq sonaba la perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdonnnn" . El texto esta acompañado por varios emojis de caras llorando.

Minutos más tarde la cantante sumó una nueva publicación en sus stories de Instagram dedicada a la Argentina: "Solo tengo amor por Argentina", escribió sobre la imagen de un corazón.

El video de Mía Khalifa con la canción de Rosalía que desató la polémica

La polémica comenzó cuando Mía Khalifa publicó un video en TikTok para celebrar la victoria de España sobre Argentina y utilizó como música de fondo "La perla", una de las canciones que forman parte del álbum Lux de Rosalía.

En la producción, la influencer aparece despertándose al día siguiente del partido decisivo y luego sale al balcón de su departamento en Nueva York. Para filmarse, eligió un fragmento en el que la artista canta: "La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía".

Además, la acompañó con un texto que muchos usuarios interpretaron como una provocación hacia los hinchas: "Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas".

Originalmente la letra no estaba relacionada con el fútbol ni con la Selección, sino que fue escrita por Rosalía como una referencia a una relación conflictiva y tóxica.

Sin embargo, lo que generó más comentarios fue que la española decidió repostear ese video en su propia cuenta de TikTok. No agregó un mensaje propio ni explicó los motivos de la publicación, pero el hecho de compartirlo hizo que muchos usuarios argentinos sintieran que estaba respaldando el contenido de Khalifa.

Ante las repercusiones, tanto la cantante borró el video de sus redes.

La reacción y el enojo de los fanáticos argentinos en TikTok y X

El reposteo de Rosalía generó críticas entre sus seguidores argentinos, quienes expresaron sorpresa y enojo al ver que la artista había difundido un video que celebraba la derrota de la Selección.

Muchos aclararon que no cuestionaban que la cantante celebrara el triunfo de su país, pero sí el contenido elegido para compartir. "Que festeje el triunfo de su país está joya. Pero que estés de acuerdo con que los argentinos somos 'unas perlas' me parece un tanto hipócrita", señalaba un usuario.

Otros recordaron el vínculo que la artista había construido con Argentina durante los últimos años y señalaron que había mostrado anteriormente admiración por la cultura del país. En la canción "Reliquia", la cantante hace una clara referencia: "En PR nació el coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires".

En X y TikTok también aparecieron quienes defendieron a Rosalía y señalaron que el reposteo podía tener otra explicación. "Para mí solo lo compartió porque Mía subió un video utilizando el audio de 'La perla', pero no dijo nada", señaló otro fanático.