La emotiva carta de la esposa de Dibu Martínez luego de sembrar dudas sobre su futuro en la Selección argentina

Mandinha reveló el duro camino que recorrió el arquero para llegar al Mundial lesionado y le dedicó un sentido mensaje de apoyo: "Es momento de descansar, de sanar".

Mandinha , la esposa de Emiliano "Dibu" Martínez, compartió una extensa carta luego de que el arquero pusiera en duda su continuidad en la Selección argentina . La mujer reveló los sacrificios que hizo el campeón del mundo para llegar al Mundial 2026 con una fractura en un dedo y le dedicó un emotivo mensaje de apoyo, además de agradecer el cariño recibido por parte de los hinchas argentinos.

Las publicaciones aparecieron pocas horas después de que Martínez expresara en sus redes sociales: “El dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado” , un mensaje que despertó incertidumbre sobre su futuro con la camiseta albiceleste.

En una serie de historias de Instagram, Mandinha , de raíces portuguesas, decidió contar todo lo que atravesó el arquero antes y durante la Copa del Mundo. "Estoy inmensamente orgullosa de vos. Solo las personas más cercanas a nosotros saben realmente por lo que pasaste durante este Mundial. Empezamos este camino sin siquiera saber si ibas a poder jugar un solo partido por tu dedo roto", escribió.

La esposa del arquero recordó que Martínez sufrió una pequeña fractura en el dedo anular durante el calentamiento previo a la final de la Europa League que Aston Villa le ganó al Friburgo. A partir de allí, comenzó una recuperación contrarreloj que puso en duda su presencia en la Copa del Mundo.

"Ya habías ganado un título europeo jugando con un dolor increíble, y cuando por fin tuvimos un merecido descanso en Portugal, igual no pudiste descansar de verdad. Mirabas a nuestros bebés jugando en la pileta, queriendo más que nada meterte con ellos y disfrutar esos momentos tan especiales, pero no podías arriesgarte a empeorar la lesión", relató.

Luego agregó: “Hubo incontables llamadas, médicos y especialistas recomendando cirugía, sabiendo que si te operabas, casi seguro significaba perderte el Mundial. Tuviste que tomar una de las decisiones más difíciles de tu carrera: confiar en que tu cuerpo sanaría, dejarlo en manos de Dios y creer que lo que tenía que ser, iba a ser”.

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Las palabras coinciden con lo que el propio Dibu había contado antes de la final frente a España: “Cuando te dicen después de ganar una final con un dedo roto que te tenés que operar y te perdés toda la fase de grupos, se te llena la cabeza de preguntas. Tuve una preparación diferente a todos. Sabía que me iba a doler muchísimo. Evité la operación. Todos los especialistas de mano que consulté me decían que me tenía que operar. En toda la fase de grupos no pude entrenar con el grupo”.

"Diste absolutamente todo"

Mandinha también recordó las semanas previas al debut de la Selección y explicó que estuvieron marcadas por radiografías, yesos, dolores constantes e incertidumbre: "Mientras todos se preparaban juntos, vos entrenabas solo. Después de trabajar todo el año para este momento, sé lo difícil que fue para vos. Pero nunca te quejaste", expresó.

Más adelante destacó el rendimiento del arquero, que estableció el récord de atajadas en una final de un Mundial con 11 intervenciones, y le dedicó un nuevo mensaje: “Amor, diste absolutamente todo. Dejaste hasta la última parte de vos en esa cancha. Tu actuación en la final fue extraordinaria, y todos lo vieron. Le devolviste todo a tu país, a tus compañeros y a los millones de personas que creen en vos”.

La carta concluyó con un mensaje íntimo para el arquero: “No podríamos estar más orgullosos de vos. No por trofeos o medallas, sino por el hombre que sos. El marido, el padre, el compañero y el futbolista que nunca elige el camino fácil, que siempre da todo, sin importar el dolor. Nuestros bebés y nuestra familia siempre vamos a ser tus mayores hinchas. Te amamos más allá de las palabras, y no podríamos estar más orgullosos de caminar a tu lado en cada momento, en las buenas y en las malas. Ahora, es momento de descansar, de sanar y de disfrutar a las personas que más te aman. Te ganaste cada uno de esos momentos. Te amamos infinitamente”.

El agradecimiento a las familias y a los hinchas argentinos

Además del mensaje para su esposo, Mandinha dedicó unas palabras a las familias que acompañaron a la Selección durante el Mundial y describió las dificultades que implicó seguir al equipo por distintas ciudades de Estados Unidos.

Desde Miami, Emiliano Martínez remarcó que quiere participar de los Juegos Olímpicos de París 2024 con el Sub 23 tras la defensa del título en la Copa América de Estados Unidos 2024. X.com

“Puso a prueba a todos. Los viajes constantes cada dos o tres días, abrir y cerrar valijas, aeropuertos, micros, taxis, hoteles, distintas ciudades. Familias con bebés tratando de mantener rutinas, chicos durmiendo donde podían, comiendo lo que había porque no había otra opción. Fue agotador para cada jugador, cada esposa, cada hijo y cada familiar que vivió este camino juntos. Y aún así, en medio de todo ese caos, este grupo se hizo más fuerte”, escribió.

También agradeció a quienes acompañaron al arquero durante la competencia: “También quiero decir que estoy eternamente muy agradecida con las personas dentro del equipo argentino que ayudaron y apoyaron a Emi durante todo este Mundial”.

Por último, le dedicó un emotivo mensaje a los simpatizantes argentinos: “Puede que no haya nacido en Argentina. No tengo sangre argentina corriendo por mis venas. Pero mi marido y mis hijos son argentinos. Pero durante este Mundial, canté con ustedes. Lloré con ustedes. Celebré con ustedes. Sufrí con ustedes. Sentí cada emoción a su lado”.