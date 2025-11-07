SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

7 de noviembre 2025 - 15:46

Dua Lipa en Argentina: todo lo que tenés que saber sobre los shows de este 7 y 8 de noviembre en River Plate

En el marco de su Radical Optimism Tour, la cantante británica llegará para presentar en vivo su tercer álbum de estudio, "Radical Optimism".

Dua Lipa llega por tercera vez al país.

En el marco de su Radical Optimism Tour, la cantante británica llegará para presentar en vivo su tercer álbum de estudio, Radical Optimism, con un show que promete un gran despliegue visual, bailarines y todos los temas de su nuevo material.

Informate más

La gira, que comenzó en junio en Europa y continuó en octubre por Estados Unidos y Asia, iniciará su etapa latinoamericana en Buenos Aires, con dos conciertos muy esperados por sus fanáticos.

Cómo comprar las últimas entradas para ver a Dua Lipa en River

Aún hay entradas disponibles para el show de Dua Lipa en RIver para el sábado 8 de noviembre. Las entradas pueden adquirir de manera oficial únicamente a través de allaccess.com.ar.

precios dua lipa 2025

Dua Lipa: cómo llegar al estadio Monumental en tren, colectivo y subte

Trenes:

  • Tren Mitre - Estación Nuñez y Estación Belgrano C
  • Belgrano Norte - Estación Ciudad Universitaria

Colectivos:

  • Metrobús Cabildo: líneas: 41, 44, 57, 60, 63, 65, 67, 68, 80, 152, 161, 168, 184, 194
  • Barrancas de Belgrano: líneas: 15, 29, 42, 44, 55, 63, 64, 65, 80, 113, 114, 118, 130
  • Avenida Libertador. líneas: 15, 28, 29, 107, 130
  • Ciudad Universitaria: líneas: 28, 33, 34, 37, 42, 45, 107, 160

Subte:

  • Línea D: Estación Congreso.

El Gobierno de la Ciudad anunció que la Línea D funcionará con horario extendido hasta la 1.30.

Dua Lipa en Argentina: horarios, accesos y todo lo que tenés que saber

Horarios

  • Apertura de puertas: 16.00
  • Artista invitada - Yami Safdie: 20.00
  • Show de Dua Lipa: 20.00

Accesos

  • Campo trasero: Av. Libertador y Campo Salles
  • Plateas Belgrano (Inf./Baja/Media/Alta): Av. Libertador y Udaondo
  • Campo delantero derecho: Av. Libertador y Udaondo
  • Campo delantero izquierdo: Av. Alcorta y Monroe
  • Plateas San Martín (Inf./Baja/Media/Alta): Av. Alcorta y Monroe
  • Plateas Sívori alta: Av. Alcorta y Monroe
  • Plateas Sívori media: Av. Alcorta y Monroe
  • Parking interno River: Av. Alcorta y Monroe
  • Parking Hípico: Av. Alcorta y Monroe
  • Parking ex Tiro Federal: Av. Lugones y Campo Salles

Cómo ver el show del sábado 8 de noviembre de Dua Lipa

El segundo recital de Dua Lipa en River, el sábado 8 de noviembre, será transmitido en vivo por Flow desde las 21. El contenido estará disponible únicamente para usuarios del servicio de cable, quienes podrán disfrutarlo desde la TV o por streaming, y luego quedará guardado en el catálogo de la plataforma.

