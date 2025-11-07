Dua Lipa en Argentina: todo lo que tenés que saber sobre los shows de este 7 y 8 de noviembre en River Plate

En el marco de su Radical Optimism Tour, la cantante británica llegará para presentar en vivo su tercer álbum de estudio, "Radical Optimism".

Dua Lipa ya está en Argentina y se presentará este viernes y sábado en el estadio River Plate , en lo que será su tercera visita al país.

En el marco de su Radical Optimism Tour , la cantante británica llegará para presentar en vivo su tercer álbum de estudio, Radical Optimism , con un show que promete un gran despliegue visual, bailarines y todos los temas de su nuevo material.

La gira, que comenzó en junio en Europa y continuó en octubre por Estados Unidos y Asia, iniciará su etapa latinoamericana en Buenos Aires, con dos conciertos muy esperados por sus fanáticos.

Aún hay entradas disponibles para el show de Dua Lipa en RIver para el sábado 8 de noviembre. Las entradas pueden adquirir de manera oficial únicamente a través de allaccess.com.ar .

Tren Mitre - Estación Nuñez y Estación Belgrano C

Belgrano Norte - Estación Ciudad Universitaria

Colectivos:

Metrobús Cabildo: líneas: 41, 44, 57, 60, 63, 65, 67, 68, 80, 152, 161, 168, 184, 194

Barrancas de Belgrano: líneas: 15, 29, 42, 44, 55, 63, 64, 65, 80, 113, 114, 118, 130

Avenida Libertador. líneas: 15, 28, 29, 107, 130

Ciudad Universitaria: líneas: 28, 33, 34, 37, 42, 45, 107, 160

Subte:

Línea D: Estación Congreso.

El Gobierno de la Ciudad anunció que la Línea D funcionará con horario extendido hasta la 1.30.

Dua Lipa en Argentina: horarios, accesos y todo lo que tenés que saber

Horarios

Apertura de puertas: 16.00

Artista invitada - Yami Safdie: 20.00

Show de Dua Lipa: 20.00

Accesos

Campo trasero: Av. Libertador y Campo Salles

Plateas Belgrano (Inf./Baja/Media/Alta): Av. Libertador y Udaondo

Campo delantero derecho: Av. Libertador y Udaondo

Campo delantero izquierdo: Av. Alcorta y Monroe

Plateas San Martín (Inf./Baja/Media/Alta): Av. Alcorta y Monroe

Plateas Sívori alta: Av. Alcorta y Monroe

Plateas Sívori media: Av. Alcorta y Monroe

Parking interno River: Av. Alcorta y Monroe

Parking Hípico: Av. Alcorta y Monroe

Parking ex Tiro Federal: Av. Lugones y Campo Salles

Cómo ver el show del sábado 8 de noviembre de Dua Lipa

El segundo recital de Dua Lipa en River, el sábado 8 de noviembre, será transmitido en vivo por Flow desde las 21. El contenido estará disponible únicamente para usuarios del servicio de cable, quienes podrán disfrutarlo desde la TV o por streaming, y luego quedará guardado en el catálogo de la plataforma.