Dua Lipa ya está en Argentina y se presentará este viernes y sábado en el estadio River Plate, en lo que será su tercera visita al país.
Dua Lipa en Argentina: todo lo que tenés que saber sobre los shows de este 7 y 8 de noviembre en River Plate
En el marco de su Radical Optimism Tour, la cantante británica llegará para presentar en vivo su tercer álbum de estudio, "Radical Optimism".
En el marco de su Radical Optimism Tour, la cantante británica llegará para presentar en vivo su tercer álbum de estudio, Radical Optimism, con un show que promete un gran despliegue visual, bailarines y todos los temas de su nuevo material.
La gira, que comenzó en junio en Europa y continuó en octubre por Estados Unidos y Asia, iniciará su etapa latinoamericana en Buenos Aires, con dos conciertos muy esperados por sus fanáticos.
Cómo comprar las últimas entradas para ver a Dua Lipa en River
Aún hay entradas disponibles para el show de Dua Lipa en RIver para el sábado 8 de noviembre. Las entradas pueden adquirir de manera oficial únicamente a través de allaccess.com.ar.
Dua Lipa: cómo llegar al estadio Monumental en tren, colectivo y subte
Trenes:
- Tren Mitre - Estación Nuñez y Estación Belgrano C
- Belgrano Norte - Estación Ciudad Universitaria
Colectivos:
- Metrobús Cabildo: líneas: 41, 44, 57, 60, 63, 65, 67, 68, 80, 152, 161, 168, 184, 194
- Barrancas de Belgrano: líneas: 15, 29, 42, 44, 55, 63, 64, 65, 80, 113, 114, 118, 130
- Avenida Libertador. líneas: 15, 28, 29, 107, 130
- Ciudad Universitaria: líneas: 28, 33, 34, 37, 42, 45, 107, 160
Subte:
- Línea D: Estación Congreso.
El Gobierno de la Ciudad anunció que la Línea D funcionará con horario extendido hasta la 1.30.
Dua Lipa en Argentina: horarios, accesos y todo lo que tenés que saber
Horarios
- Apertura de puertas: 16.00
- Artista invitada - Yami Safdie: 20.00
- Show de Dua Lipa: 20.00
Accesos
- Campo trasero: Av. Libertador y Campo Salles
- Plateas Belgrano (Inf./Baja/Media/Alta): Av. Libertador y Udaondo
- Campo delantero derecho: Av. Libertador y Udaondo
- Campo delantero izquierdo: Av. Alcorta y Monroe
- Plateas San Martín (Inf./Baja/Media/Alta): Av. Alcorta y Monroe
- Plateas Sívori alta: Av. Alcorta y Monroe
- Plateas Sívori media: Av. Alcorta y Monroe
- Parking interno River: Av. Alcorta y Monroe
- Parking Hípico: Av. Alcorta y Monroe
- Parking ex Tiro Federal: Av. Lugones y Campo Salles
Cómo ver el show del sábado 8 de noviembre de Dua Lipa
El segundo recital de Dua Lipa en River, el sábado 8 de noviembre, será transmitido en vivo por Flow desde las 21. El contenido estará disponible únicamente para usuarios del servicio de cable, quienes podrán disfrutarlo desde la TV o por streaming, y luego quedará guardado en el catálogo de la plataforma.
