La AFA evalúa intervenir en San Lorenzo tras una nueva reunión fallida







El organismo que conduce Claudio “Chiqui” Tapia mantuvo un segundo encuentro con la dirigencia del club de Boedo, pero las diferencias internas impidieron alcanzar un consenso.

San Lorenzo continúa sumergido en una crisis institucional, que fuerza la intervención de la AFA.

La reunión tuvo lugar en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, con la presencia de miembros de la Comisión Directiva y de la Asamblea de Representantes del Ciclón. El objetivo era alcanzar un acuerdo político que permitiera normalizar la conducción del club, afectado por una fuerte interna que enfrenta al oficialismo de Marcelo Moretti con gran parte de la oposición.

La semana pasada tuvo lugar el primer encuentro, donde se vivieron momentos de tensión: Manuel Agote, representante del dirigente libertario Sebastián Pareja, abandonó la reunión en medio de fuertes diferencias con la conducción, donde apuntó contra la participación de Moretti y Lammens, a quienes responsabilizó por la crisis institucional. Antes de irse, expresó que nada se va a solucionar en una mesa donde estén ellos, según su publicación en redes sociales, y apuntó contra el exministro, a quien le dijo "traidor".

El comunicado de la AFA sobre San Lorenzo Según el comunicado oficial difundido por la AFA, “a pesar de los esfuerzos de la Casa”, las partes no lograron consensuar un proyecto común “en beneficio de San Lorenzo”. Ante ese escenario, el texto advierte que será el propio organismo el que “determine los pasos a seguir, respetando las vías estatutarias y la resolución judicial vigente”.

La posibilidad de una intervención o de la conformación de una comisión transitoria comenzó a tomar fuerza luego de que los distintos sectores políticos del club intentaran -sin éxito- acordar una salida ordenada a la crisis. La idea de provocar una acefalía institucional para llamar a nuevas elecciones volvió a circular entre los dirigentes opositores, pero tampoco prosperó.

El encuentro se realizó horas antes del compromiso que el equipo dirigido por Damián Ayude debe disputar ante Rosario Central, por la fecha 15 del Torneo Clausura, mientras el conflicto dirigencial continúa sin resolución. Con el correr de los días, será la AFA la que defina cómo continuar el proceso y qué tipo de medida adoptará para garantizar el cumplimiento de la normativa y la estabilidad institucional de San Lorenzo, una de las entidades más emblemáticas del fútbol argentino.