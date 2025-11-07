Como los dos equipos más grandes e importantes del fútbol argentino, Boca y River también son una referencia en el mundo. Por ello, tienen los contratos de sponsor más importantes del país. ¿Pero quién gana más?
Cuántos millones de dólares anuales cobran River y Boca por sus sponsors
Conocé al detalle cuánto dinero cobran los dos clubes más grandes del país por los sponsors que viste en sus camisetas.
-
Las formaciones de Boca y River para el Superclásico de este domingo
-
Confirmaron quién será el árbitro del Superclásico Boca-River en la Bombonera
Repasando, Adidas es la marca de indumentaria que viste a ambos (y les paga lo mismo) y también comparten un sponsor en la espalda, por otro lado, son casas de apuestas las que aparecen en su pecho y el rubro cambia para las mangas.
Las diferencias de sponsor entre River y Boca
En lo que respecta estrictamente a las camisetas, River tiene la casa de apuestas Betano en el pecho, mientras que Boca tiene a Betsson.
En la espalda, ambos comparten Direct TV. En las mangas, el "Millonario" tiene Assist Card, mientras que el "Xeneize" tiene Cetrogar.
En la actualidad, River recibe u$s26 millones por su camiseta anualmente -contemplando la marca y los sponsors-. Por su parte, Boca recibe un total de u$s27,5 millones si se contemplan los mismos aspectos.
¿Cuánto recauda River en su camiseta?
- Adidas: u$s10 millones anuales + regalías con tope de u$s5,5 millones (hasta fines de 2027).
- Betano: u$s6 millones anuales (desde mayo de 2025 hasta abril de 2028).
- Direct TV: u$s2,5 millones anuales (hasta diciembre de 2025).
- Assist Card: u$s1,8 millones anuales (hasta febrero de 2026).
- Total: u$s26.000.000 millones al año.
¿Cuánto recauda Boca en su camiseta?
- Adidas: u$s10 millones anuales + regalías con tope de u$s5,5 millones (hasta fines de 2029).
- Betsson: u$s7,5 millones anuales (hasta diciembre de 2028).
- Direct TV: u$s2,5 millones anuales (hasta diciembre de 2025).
- Cetrogar: u$s2 millones por temporada (hasta diciembre de 2026).
- Total: u$s27.500.000 al año.
- Temas
- River Plate
- Boca Juniors
- Sponsor
Dejá tu comentario