Cuántos millones de dólares anuales cobran River y Boca por sus sponsors







Conocé al detalle cuánto dinero cobran los dos clubes más grandes del país por los sponsors que viste en sus camisetas.

Cuántos millones de dólares anuales cobran River y Boca por sus sponsors

Como los dos equipos más grandes e importantes del fútbol argentino, Boca y River también son una referencia en el mundo. Por ello, tienen los contratos de sponsor más importantes del país. ¿Pero quién gana más?

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Repasando, Adidas es la marca de indumentaria que viste a ambos (y les paga lo mismo) y también comparten un sponsor en la espalda, por otro lado, son casas de apuestas las que aparecen en su pecho y el rubro cambia para las mangas.

Las diferencias de sponsor entre River y Boca En lo que respecta estrictamente a las camisetas, River tiene la casa de apuestas Betano en el pecho, mientras que Boca tiene a Betsson.

En la espalda, ambos comparten Direct TV. En las mangas, el "Millonario" tiene Assist Card, mientras que el "Xeneize" tiene Cetrogar.

En la actualidad, River recibe u$s26 millones por su camiseta anualmente -contemplando la marca y los sponsors-. Por su parte, Boca recibe un total de u$s27,5 millones si se contemplan los mismos aspectos.

¿Cuánto recauda River en su camiseta? Adidas: u$s10 millones anuales + regalías con tope de u$s5,5 millones (hasta fines de 2027).

Betano: u$s6 millones anuales (desde mayo de 2025 hasta abril de 2028).

Direct TV: u$s2,5 millones anuales (hasta diciembre de 2025).

Assist Card: u$s1,8 millones anuales (hasta febrero de 2026).

Total: u$s26.000.000 millones al año. ¿Cuánto recauda Boca en su camiseta? Adidas: u$s10 millones anuales + regalías con tope de u$s5,5 millones (hasta fines de 2029).

Betsson: u$s7,5 millones anuales (hasta diciembre de 2028).

Direct TV: u$s2,5 millones anuales (hasta diciembre de 2025).

Cetrogar: u$s2 millones por temporada (hasta diciembre de 2026).

Total: u$s27.500.000 al año.