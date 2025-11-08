River y Boca se enfrentan en un nuevo Superclásico y la Inteligencia Artificial ya anticipó al ganador: su respuesta sorprendió a todos los hinchas







El Xeneize y el Millonario se reencontrarán, en la bombonera la fecha 15, del Torneo Clausura 2025.

Superclásico River- Boca: quién será el ganador, según la IA.

El Superclásico se jugará este domingo 9 de noviembre. Ambos equipos se medirán en La Bombonera, en un partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. El encuentro no sólo definirá posiciones clave en la Tabla Anual, sino que también influirá en la clasificación para la Copa Libertadores 2026. El árbitro designado para el partido es Nicolás Ramírez, quien ya dirigió el último enfrentamiento entre ambos equipos en abril, donde River se impuso por 2 a 1 en el Monumental.

El contexto previo al partido añade tensión al clásico. Boca ocupa el segundo lugar en la Tabla Anual, con 56 puntos, mientras que River está tercero, con 52. Ambos equipos buscan asegurar su lugar en la Libertadores, pero también deben cuidarse de Argentinos Juniors y Deportivo Riestra, que los siguen de cerca con 51 puntos.

superclasico.png Cuándo se juega el Superclásico El partido entre Boca y River se disputará el domingo 9 de noviembre, a las 16:30, en La Bombonera. Este encuentro es clave para la clasificación a la Copa Libertadores 2026, ya que ambos equipos necesitan sumar puntos para consolidar sus posiciones en la Tabla Anual.

River-Boca: dónde ver el partido El Superclásico se transmitirá en vivo por ESPN Premium y TNT Sports. Los canales están disponibles en las siguientes señales según el operador:

ESPN Premium

Cablevisión Digital, HD y Flow : Canal 123.

DirecTV : Canales 604 (SD) y 1604 (HD).

Telecentro: Canales 111 (SD) y 1017 (HD). TNT Sports Cablevisión Digital, HD y Flow : Canal 124.

DirecTV : Canales 603 (SD) y 1603 (HD).

Telecentro: Canales 112 (SD) y 1018 (HD). Cuál es el equipo que ganará el Superclásico, según la IA Un análisis basado en Inteligencia Artificial y datos estadísticos anticipa un resultado favorable para River. Según los modelos predictivos, el Millonario tiene una ligera ventaja debido a su rendimiento reciente en Superclásicos y su historial en La Bombonera. El pronóstico específico es: River Plate 2 - 1 Boca Juniors