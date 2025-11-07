Boca y River ultiman detalles para el Superclásico del domingo en la Bombonera, por el Torneo Clausura,

Las formaciones de Boca y River para el Superclásico de este domingo

Se viene una nueva edición del partido más importante del fútbol argentino . Y no será uno más, ya que ambos equipos se jugarán el pase la Libertadores 2026 . Boca y River ultiman detalles para el Superclásico del domingo en la Bombonera, por el Torneo Clausura.

Con el objetivo clarísimo de sellar su clasificación a la Copa Libertadores , el "Xeneize" quiere aprovechar el pésimo momento del River de Gallardo y ganarle luego de 3 años en su cancha.

Boca viene en alza, derrotó a Estudiantes en la fecha Nº14 del Grupo A del Torneo Clausura 2025 y llega sólido al Superclásico . Claudio Ubeda debe definir quiénes serán los once titulares para el gran duelo.

La única duda que tiene hoy el DT se encuentra sobre el sector derecho del mediocampo. En cuestión, es Carlos Palacios o Ander Herrera . Los otros diez jugadores parecerían estar confirmados.

River, con incertidumbres de cara al Superclásico

A diferencia de su rival, por el lado de River hay muchas más incógnitas de cara al partido de este domingo. El equipo de Gallardo viene acumulando un récord histórico de derrotas en el estadio Monumental y perdió 8 de sus últimos 10 partidos.

Además, cuenta con varios jugadores titulares lesionados. Mientras se confirmó que Facundo Colidio no jugará, el entrenador le prende velas a Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi, ambos en duda.

En la práctica táctica del jueves, Gallardo probó variantes para cubrir las posibles ausencias. Fabricio Bustos ocupó el lateral derecho en lugar de Montiel, mostrando el plan alternativo. Mientras que Santiago Lencina se desempeñó como segunda punta, tomando el rol de Driussi.

Una posibilidad táctica concreta es que Marcelo Gallardo opte por una formación con cinco defensores, similar a la que implementó en su última visita al "Xeneize" el año pasado. El esquema se complementaría con tres mediocampistas y dos delanteros en el ataque.

La probable formación de River vs. Boca

Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi o Santiago Lencina, Maximiliano Salas.