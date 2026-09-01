Se acerca la Fórmula 1 a la Argentina: el gran paso que dio CABA para el objetivo del regreso al país

El presidente de la FIA, el emiratí Mohammed Ben Sulayem, dio su aval para que continúen las obras en el Gálvez y así vuelva la categoría reina del automovilismo.

Se acerca la Fórmula 1 a la Argentina: el gran paso que dio la Ciudad de Buenos Aires para el objetivo

La Ciudad de Buenos Aires dio un paso gigante en su objetivo de que regrese la Fórmula 1 a la Argentina , ya que el presidente de la FIA, el emiratí Mohammed Ben Sulayem , dio su aval para que continúen las obras en el Autódromo Juan y Oscar Gálvez .

La visita de Ben Sulayem al país se da en el contexto del Congreso Americano FIA 2026 . Antes de asumir la presidencia de la federación, el emiratí desarrolló una exitosa carrera como piloto profesional de rally y se convirtió en una de las figuras más destacadas del automovilismo de Medio Oriente .

La FIA se encarga de homologar los circuitos donde se corre la Fórmula 1 en todo el mundo. La promoción y organización de las carreras la lleva adelante Fórmula One Group y la Ciudad espera tener la oportunidad de volver a vivir un Gran Premio, justo cuando el piloto argentino Franco Colapinto corre en la máxima categoría.

“Estamos haciendo la inversión más importante en la historia del Autódromo de la Ciudad. Soñamos con la vuelta de la Fórmula 1 y por eso estamos transformando por completo la pista y las instalaciones para que cumpla con todas las exigencias y sea un ícono de Buenos Aires en el mundo” , sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri . Lo acompañaron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny , y el secretario de Deportes, Fabián Turnes .

“Nuestro posicionamiento global, alejado de centros de conflicto, nos vuelve aún más competitivos. Un ecosistema público-privado virtuoso que se encuentra con algo que no se puede fabricar: la pasión” , afirmó Jorge Macri. Y agregó: “El único Autódromo del país que puede recibir a la Fórmula 1 es el de la Ciudad”.

Ya está confirmado para abril de 2027 el Gran Premio de MotoGP, que se correrá en Buenos Aires tras 28 años de ausencia. La pista en la que se trabaja para la Fórmula 1 alcanzará los 4,87 kilómetros, contará con 15 curvas y los autos podrán desarrollar velocidades de más de 340 km/h en la recta principal. El Autódromo en su conjunto estará preparado para recibir a más de 150.000 personas.

La demolición de los boxes en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires para la remodelación del circuito. Prensa GCBA

La obra, que tiene un 60% de avance, supone una inversión de 150 millones de dólares y es la más grande de toda la historia del circuito. Cuando concluyan los trabajos, únicamente el Autódromo de Buenos Aires estará en condiciones de cumplir con las regulaciones y exigencias necesarias para que corran los autos de la Fórmula 1 en la Ciudad de Buenos Aires.

Están en ejecución un nuevo trazado de la pista: instalación de pianos de hormigón; nueva carpeta asfáltica; movimiento de suelos y preparación de las calles de servicio; hormigonado de los muros de contención; zanjas y colocación de conductos pluviales; y un nuevo túnel que servirá de paso por debajo de la pista.

Recientemente se completó la demolición de la tribuna de la horquilla, un avance clave para extender la pista y lograr un trazado que cumpla con las exigencias internacionales de velocidad y seguridad. La pista ya está a nivel en un 98%.

Las obras incluyen la renovación total del sector de paddock, nuevas tribunas, infraestructura general y la construcción de un nuevo kartódromo, y estarán terminadas cuando Buenos Aires estrene el título de Capital Mundial del Deporte 2027.

La transformación del Autódromo está pensada además para que el lugar se convierta en una gran polo de entretenimiento, turismo y desarrollo económico, y pueda ser sede tanto de carreras locales e internacionales como de grandes recitales, congresos profesionales o maratones, como ocurre con otros circuitos de primer nivel en el mundo.

El promedio de impacto económico que genera una carrera de la F1 en una ciudad es de US$ 150 millones en turismo, hotelería y gastronomía. Y se espera que la carrera del MotoGP a disputarse en abril del año próximo en la Ciudad de Buenos Aires produzca un movimiento similar durante los tres días del Gran Premio.