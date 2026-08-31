La Justicia le prohibió la salida del país a Éver Banega por deudas de la cuota alimentaria de su hijo + Agregar ámbito en









La medida se dictó tras constatar transferencias irregulares durante años, según explicó la abogada Laura Rechia, representante de Santiago Banega.

Éver Banega: La Justicia le prohibió la salida del país por deudas de cuota alimentaria. NA

La Justicia resolvió impedir la salida del país de Éver Banega, jugador de Defensa y Justicia, por incumplimientos en el pago de la cuota alimentaria destinada a su hijo Santiago, de 20 años. La decisión se tomó tras constatar transferencias irregulares durante años, según explicó la abogada Laura Rechia, representante del joven y su madre.

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La resolución fue dictada por la jueza de la causa tras constatar transferencias irregulares durante los últimos años. Según Rechia, la cuota provisoria establecida rondaba los 3.000 dólares mensuales y el futbolista dejó de cumplir con ese monto de manera sostenida. La medida judicial fue aplicada como herramienta para garantizar el cumplimiento de la obligación, en línea con otras disposiciones similares que ya se implementaron en Rosario contra deudores alimentarios morosos.

La letrada destacó que la intención de la familia nunca fue llegar a esta exposición ni a medidas tan restrictivas, pero que se agotaron las alternativas: "Hicimos lo imposible porque esto se resuelva de manera privada, que se sienten a charlar, que lo resuelvan entre padre e hijo. Inclusive hemos hablado muchas veces con la otra abogada, que también estaba dispuesta, pero no hubo manera".

"Siempre se trata en las cuestiones de familia de no llegar a esas instancias, porque no es solo dinero lo que está en juego, si bien es lo único que la justicia puede realmente ejecutar", expresó en una entrevista a TN.

"No tiene relación con su hijo": los reclamos de la familia de Santiago Rechia aseguró en esa misma entrevista que el futbolista "no tiene relación con su hijo". Por su parte, la familia de Santiago Banega reclama que el exjugador de la Selección argentina retome el pago regular de la cuota alimentaria, además de saldar los incumplimientos acumulados en los últimos años.

La abogada subrayó, además, que el reconocimiento de la paternidad nunca estuvo en discusión y recordó que Banega ya figura en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En esa línea, volvió a enfatizar que no hubo acercamiento reciente entre padre e hijo. Santiago es el hijo mayor del jugador y, según la normativa vigente, la obligación alimentaria se extiende hasta los 21 años, con posibilidad de prolongarse hasta los 25 si se cumplen ciertas condiciones. Mientras tanto, Banega mantiene una trayectoria destacada en el fútbol, con pasos por Boca, Valencia, Atlético de Madrid, Sevilla, Inter y Al-Shabab, además de 65 partidos con la Selección Argentina, títulos juveniles y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.