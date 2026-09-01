El Congreso propone declarar a Lionel Messi embajador ilustre e itinerante de la Argentina

La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade presentó un proyecto para reconocer al capitán de la Selección por su trayectoria y proyección internacional.

Mónica Frade presentó en Diputados el proyecto para reconocer a Lionel Messi como Embajador Ilustre e Itinerante de la Argentina.

La diputada nacional Mónica Frade, de la Coalición Cívica , presentó un proyecto de resolución para que Lionel Messi sea reconocido como Embajador Ilustre e Itinerante de la República Argentina , en reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su aporte a la difusión de la identidad y la imagen del país en el mundo.

La iniciativa busca que la Cámara de Diputados exprese su “reconocimiento y beneplácito” al futbolista rosarino y lo proponga formalmente para esa distinción. En los fundamentos, Frade sostiene que Messi es “uno de los mejores futbolistas de la historia” y una de las personalidades argentinas con mayor reconocimiento internacional.

El proyecto destaca que, aunque Messi desarrolló gran parte de su carrera en el exterior, nunca dejó de representar a la Argentina . La diputada recuerda además que el futbolista atravesó durante años críticas por sus actuaciones con la Selección, los resultados obtenidos e incluso por cuestiones como no cantar el Himno Nacional.

Sin embargo, según plantea la iniciativa, el delantero continuó vistiendo la camiseta argentina y defendiendo los colores del país , hasta alcanzar junto al seleccionado los principales títulos internacionales. Entre ellos menciona la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024 .

Uno de los principales argumentos del proyecto apunta al impacto que tuvo Messi sobre los argentinos más allá de sus logros deportivos. Frade remarca que, durante años atravesados por dificultades económicas y sociales , el fútbol funcionó para millones de personas como un espacio de encuentro, ilusión y alegría.

En ese sentido, la diputada destaca especialmente lo ocurrido durante la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022, cuando millones de argentinos salieron a las calles, se reunieron con familiares y amigos y compartieron celebraciones multitudinarias.

Aquellos acontecimientos permitieron que durante algunas horas muchas personas dejaran de lado las dificultades cotidianas y compartieran una alegría colectiva que trascendió las diferencias. Para Frade, Messi consiguió algo que excede sus estadísticas y títulos: reunir a millones de argentinos alrededor de una misma camiseta, una bandera y un sentimiento.

El Mundial de Qatar 2022 provocó multitudinarios festejos en distintos puntos de la Argentina.

También habla de la perseverancia del futbolista, destacando que pese a las críticas y las derrotas sufridas con la Selección, Messi nunca dejó de elegir representar al país. Esa decisión, sostiene, demuestra un vínculo con la Argentina que va más allá de su carrera profesional.

Los valores que destaca la iniciativa

Por su parte, se pone el foco en los valores asociados a la trayectoria del capitán argentino. De acuerdo con los fundamentos, sus logros son resultado de esfuerzo, disciplina, perseverancia y humildad, cualidades que, según la diputada, mantuvo incluso después de alcanzar reconocimiento mundial.

La iniciativa sostiene que esa manera de conducirse contribuyó a convertir a Messi en un ejemplo para millones de personas y especialmente para las nuevas generaciones. También considera que su reconocimiento internacional supera las preferencias deportivas y las diferencias de cualquier naturaleza.

En esa línea, Frade afirma que pocas personas reúnen un consenso tan amplio para representar a la Argentina en el exterior. Por eso, considera que reconocer al futbolista como Embajador Ilustre e Itinerante permitiría poner en valor su capacidad para transmitir una imagen del país vinculada al esfuerzo, la humildad, la perseverancia y la excelencia.

El proyecto destaca el esfuerzo, la disciplina, la perseverancia y la humildad como valores asociados a la carrera de Messi.

Qué dice el proyecto sobre el legado de Messi

La propuesta aclara que el objetivo no es reconocer únicamente al deportista y sus títulos. Para Frade, también se trata de destacar a una figura que llevó el nombre de la Argentina a distintos lugares del mundo y que generó entre millones de argentinos momentos de orgullo, emoción, unión, esperanza y felicidad.

El texto fue presentado bajo la leyenda “2026 - Año de la Grandeza Argentina” y lleva la firma de Mónica Frade como diputada de la Nación. La iniciativa solicita a los legisladores que acompañen su aprobación para avanzar con el reconocimiento propuesto a Messi.