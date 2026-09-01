Marcelo Gallardo tiene todo acordado para ser el nuevo entrenador de Ecuador

El exdirector técnico de River aceptó la propuesta de la Federación Ecuatoriana y solamente resta la firma del contrato.

Marcelo Gallardo tiene un acuerdo para convertirse en el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador y solamente resta la firma del contrato y el anuncio oficial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

El técnico argentino, que se encontraba sin trabajo desde su salida de River en febrero, aceptó encabezar el nuevo ciclo de la Tri después de varias semanas de negociaciones.

Las conversaciones fueron encabezadas por el presidente de la FEF, Francisco Egas , y avanzaron durante las últimas semanas tanto en el proyecto deportivo como en las condiciones económicas. Las partes alcanzaron un entendimiento salarial superior a los tres millones de dólares anuales, mientras que diferentes versiones en Ecuador ubican la cifra alrededor de los US$3,5 millones por temporada .

Entre los últimos puntos que habían sido discutidos aparecían la conformación del cuerpo técnico, el lugar de residencia de Gallardo y la organización de sus períodos de trabajo entre Ecuador y Argentina. Quito surgió como la principal alternativa para establecer la base del entrenador debido a que allí funciona buena parte de la estructura de trabajo de la selección.

Gallardo reemplazará a Sebastián Beccacece , quien finalizó su vínculo después del Mundial 2026 . Ecuador quedó eliminado frente a México por 2-0 en los dieciseisavos de final de la competencia y, desde entonces, la Federación buscaba un entrenador para comenzar el nuevo proceso.

Será la primera experiencia de Gallardo como entrenador de una selección, después de haber dirigido a Nacional de Uruguay, River y Al-Ittihad de Arabia Saudita. Su etapa más importante fue en el conjunto de Núñez, donde conquistó, entre otros títulos, las Copas Libertadores de 2015 y 2018 y la Copa Sudamericana de 2014.

El "Muñeco" había quedado libre en febrero de este año después de finalizar su segunda etapa en River. Desde entonces recibió diferentes sondeos y propuestas, pero decidió continuar sin club hasta que avanzaron las conversaciones con la Federación Ecuatoriana.

La FEF buscaba un entrenador de trayectoria para encabezar el proceso hacia la Copa América 2028 y las Eliminatorias para el Mundial 2030. Gallardo quedó por encima de otras alternativas que fueron evaluadas durante la búsqueda del sucesor de Beccacece.

El primer compromiso de Ecuador después del Mundial está programado para el 24 de septiembre frente a Corea del Sur, en el Suwon World Cup Stadium. Si la firma y la presentación se concretan durante los próximos días, ese encuentro marcará el debut oficial de Gallardo como seleccionador.

La contratación todavía no fue anunciada oficialmente por la Federación Ecuatoriana, pero el acuerdo entre Gallardo y la FEF está alcanzado y la firma aparece como el último paso para formalizar su llegada.