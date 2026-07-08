Quién era Lucas Gámez, el niño argentino hallado sin vida en Venezuela.

El menor de edad había cumplido nueve años el lunes y al momento del terremoto permanecía junto a sus tíos en el edificio de La Guaira.

Lucas Gámez , el niño argentino que era intensamente buscado tras los dos sismos que golpearon a Venezuela, fue hallado sin vida bajo los escombros en la zona del edificio Miramar, en La Guaira.

El menor de edad habría cumplido nueve años el lunes y al momento del terremoto permanecía junto a sus tíos en el edificio de La Guaira.

El menor de edad, oriundo de Buenos Aires, nació en 2017. Sus padres, Blancalida Martínez Coronado y Marco Gámez , ambos de nacionalidad venezolana, se mudaron a la Argentina en 2013 y vivieron en el país durante más de 10 años. No obstante, en enero de este año resolvieron regresar a su país de origen por “ cuestiones personales ”.

La reconstrucción de los hechos indicaba que Lucas pasó el día en la playa y volvió al departamento con su tío minutos antes del primer temblor. Según relataron algunos sobrevivientes, la familia vivía en el segundo piso del edificio. Sin embargo, ese día el ascensor destinado a los pisos pares no funcionaba, por lo que utilizaron el correspondiente a los impares . Esa situación generó incertidumbre sobre el lugar exacto en el que se encontraba Lucas cuando ocurrió el colapso de la estructura.

El menor de edad había cumplido nueve años el lunes y al momento del terremoto permanecía junto a sus tíos en el edificio de La Guaira.

La familia había señalado que la información posterior era confusa, por lo que no se había determinado la ubicación exacta de ambos al momento del derrumbe. Tras un amplio e intenso operativo, Lucas fue hallado este miércoles sin vida entre los escombros del edificio por un grupo de rescatistas que aportó Brasil.

La noticia fue confirmada un día después de que cumpliera nueve años. Su madre compartió el martes un video en el que mostró que junto a familiares y allegados del niño llevaron una torta al lugar del operativo y cantaron el feliz cumpleaños.

Allí, los padres del menor soplaron una vela y pidieron por la aparición de su hijo. “Feliz cumpleaños hijo, así honramos tu vida, que pronto abrazaremos. Amén”, había escrito en sus redes sociales.

El mensaje de Defensores de Belgrano hacia la familia de Lucas Gámez

El Club Atlético Defensores de Belgrano a través de sus redes sociales compartió un mensaje tras la noticia. El joven jugó en la categoría 2017 de las inferiores del club.

Con profundo dolor queremos compartir con ustedes la confirmación de la muerte de Lucas Gámez Martínez en el terremoto de Venezuela. Lucas defendió nuestros colores jugando en la categoría 2017. Se encontraba hace dos semanas desaparecido y hoy fue hallado por las autoridades de… pic.twitter.com/itQ4jGuXtS — Defensores de Belgrano (@defeweb) July 8, 2026

"Con profundo dolor queremos compartir con ustedes la confirmación de la muerte de Lucas Gámez Martínez en el terremoto de Venezuela. Lucas defendió nuestros colores jugando en la categoría 2017. Se encontraba hace dos semanas desaparecido y hoy fue hallado por las autoridades de rescate", comunicaron. "Abrazamos fuertemente a su familia en este terrible momento", cerró el mensaje.