LeBron James adelantó que dará un importante anuncio: ¿se retira de la NBA?







El jugador de Los Ángeles Lakers, máximo goleador histórico de la NBA, podría anunciar que jugará su última temporada durante este año y hasta mediados del próximo.

LeBron James sacudió el mundo del básquetbol en las últimas horas, ya que comunicó que realizará una segunda edición de "The Decision" ("La Decisión"), donde se supo que anunciará "la decisión de las decisiones", una frase que disparó todas las especulaciones sobre un posible retiro.

A un par de meses de cumplir 41 años, el máximo goleador histórico de la NBA daría el esperado anuncio sobre su temporada final en la mejor liga de básquet del mundo. De esta manera, sería homenajeado en todas las canchas que visite a lo largo del año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KingJames/status/1975258187046789292&partner=&hide_thread=false The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25 — LeBron James (@KingJames) October 6, 2025

El mensaje, publicado en sus redes sociales, remite inevitablemente a “The Decision”, la recordada entrevista de 2010 en la que explicó su salida de Cleveland rumbo a Miami Heat, donde conquistó dos de sus cuatro anillos. Ahora, 14 años después, LeBron vuelve a mantener expectantes y en vilo a todos los fanáticos por un nuevo anuncio.

Los máximos logros de LeBron James en la NBA: 4 veces campeón de la NBA (2012, 2013, 2016 y 2020).

4 premios al Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada regular (2009, 2010, 2012, 2013).

Máximo anotador histórico de la NBA, con más de 39.000 puntos.

19 selecciones al All-Star Game, con 3 premios MVP (2006, 2008, 2018).

10 finales de la NBA disputadas, siendo figura central en cada una.

Miembro del All-NBA Team en 19 temporadas consecutivas.

Jugador más joven en alcanzar los 10.000, 20.000, 30.000 y 35.000 puntos.

2 medallas de oro olímpicas con la selección de Estados Unidos (2008 y 2012).