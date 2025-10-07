SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

7 de octubre 2025 - 10:02

Miguel Ángel Russo recibe mensajes de aliento luego del comunicado oficial de Boca sobre su salud

El entrenador de Boca se encuentra en un delicado estado de salud y desde las redes sociales comenzaron a enviarle muchos mensajes de fuerza.

La salud de Miguel Ángel Russo genera máxima preocupación en el mundo del fútbol. Tras el comunicado oficial de Boca, donde dice que está en internación domiciliaria y con "pronóstico reservado", desde las redes sociales comenzaron a enviarle cientos de mensajes de apoyo.

Este lunes por la tarde, había trascendido que el experimentado entrenador atravesaba un momento delicado como consecuencia de su lucha contra un cáncer de próstata diagnosticado en 2017 y de un debilitamiento general en las últimas semanas.

Informate más

Por primera vez desde su vuelta a Boca, Russo no pudo estar presente en el banco de suplentes para dirigir los partidos ante Defensa y Justicia y Newell's.

Los mensajes de apoyo para Russo en las redes:

image
image
image
image
image
image

