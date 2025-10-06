Boca confirmó la internación domiciliaria de Miguel Ángel Russo y pidió respeto por su familia

El club informó que el entrenador atraviesa una internación domiciliaria con “pronóstico reservado” y recibe atención constante del cuerpo médico xeneize.

El Club Atlético Boca Juniors emitió este lunes por la noche su primer comunicado oficial tras conocerse que el entrenador Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria . La institución ratificó la información y señaló que el técnico está con pronóstico reservado , bajo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del club.

Se trata del primer pronunciamiento formal de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme , luego de que trascendiera que Russo volvía a enfrentar problemas de salud .

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club", expresó la entidad en su comunicado oficial.

Este lunes por la tarde, había trascendido que el experimentado entrenador atravesaba un momento delicado como consecuencia de su lucha contra un cáncer de próstata diagnosticado en 2017 y de un debilitamiento general en las últimas semanas.

El ex entrenador de Rosario Central no estuvo presente durante los últimos partidos de Boca, incluyendo la reciente victoria 5-0 ante Newell's Old Boys en la noche del domingo, quedando el equipo a cargo de su ayudante de campo, Claudio Úbeda.

Paredes: “Le dedicamos la victoria a Russo”

Tras la victoria, el capitán de Boca, Leandro Paredes, dedicó unas palabras al entrenador y dejó en claro el afecto del plantel: “Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza”, expresó en zona mixta.