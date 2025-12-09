Comienza la Messi Cup con River y Newell's protagonistas: los detalles del torneo

El campeonato Sub-16 impulsado por el astro argentino reúne a ocho grandes clubes del mundo. Esta tarde comienzan a disputarlo River y Newell's. Conocé los detalles.

La Messi Cup es el nuevo torneo internacional Sub-16 creado e impulsado por Lionel Messi , que reúne a ocho clubes de élite. El mismo comenzará este martes 9 de diciembre y se disputará hasta el 14 de diciembre de 2025, en Miami.

La competencia, que busca promover el desarrollo juvenil a nivel global, contará con transmisión de ESPN y Disney+ y tendrá su sede principal en las instalaciones del Inter Miami .

River y Newell’s Old Boys son los dos representantes argentinos en esta edición inaugural y completan la nómina el Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City, Inter de Milán, Chelsea e Inter Miami .

Newell’s abrirá su participación frente al Inter Miami , a partir de las 16 , mientras que River jugará el partido central del día, ante el Barcelona , desde las 19.45.

El certamen se desarrolla con dos grupos de cuatro equipos, donde cada conjunto disputará al menos tres partidos en encuentros de 40 minutos por tiempo. Tras la fase inicial, los mejores avanzarán a las semifinales y finales, cuyo desenlace está programado para el domingo 14 en el Chase Stadium, casa del Inter Miami.

El Grupo A está integrado por Inter Miami, Newell’s, Atlético de Madrid y Chelsea, mientras que el Grupo B lo componen River, Barcelona, Manchester City e Inter de Milán.

La competencia también ofrece un cronograma cargado con partidos todos los días y múltiples cruces entre equipos argentinos y potencias europeas. Además, los encuentros se jugarán tanto en el Chase Stadium como en el Florida Blue Training Center, consolidando un espacio pensado para el desarrollo juvenil a gran escala.

“La Messi Cup celebra el espíritu de la nueva generación. Son jóvenes deportistas que compiten con corazón, trabajan con dedicación y creen en alcanzar sus metas. Al unir deporte, comunidad y oportunidades, creamos algo que impulsa el talento joven e inspira a todos los que forman parte del juego”, expresó Messi en la presentación del evento.