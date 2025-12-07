Javier Milei celebró el título de Lionel Messi con Inter Miami, en medio de los cruces entre el Gobierno y la AFA + Seguir en









El presidente Javier Milei celebró en redes el nuevo título de Lionel Messi con Inter Miami.

El presidente Javier Milei publicó una fotografía de Lionel Messi en sus redes sociales para celebrar la consagración del Inter Miami en la Major League Soccer, en una imagen donde el capitán argentino aparece con la cinta de capitán, aplaudiendo tras el título obtenido por el equipo estadounidense.

La imagen difundida por el mandatario fue tomada tras el triunfo de Inter Miami frente a Vancouver Whitecaps por 3-1, resultado que le permitió al equipo estadounidense obtener por primera vez el campeonato de la MLS. La fotografía fue compartida sin texto adicional y se replicó desde su cuenta oficial de X.

Embed pic.twitter.com/wiTp9e8Po9 — Javier Milei (@JMilei) December 7, 2025 En paralelo, la AFA transita un momento delicado por su confrontación con el Gobierno nacional. La discusión pública por los arbitrajes, los reclamos dirigidos a Tapia y la posición asumida por Estudiantes de La Plata (respaldada por Milei) marcaron los últimos días del vínculo entre ambas partes.

Javier Milei se metió en la polémica por la consagración de Rosario Central: qué dijo En medio de la polémica por la supuesta consagración de Rosario Central como campeón de Liga por la Tabla Anual, el presidente Javier Milei reavivó el conflicto al repostear un mensaje que respalda la postura de Estudiantes de La Plata y de su titular, Juan Sebastián Verón, quienes denunciaron que nunca existió votación ni acuerdo institucional para validar ese título.

La controversia se desató cuando Estudiantes difundió un comunicado en el que aseguró que no hubo reunión, votación ni resolución formal del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional para proclamar campeón al "Canalla" por la Tabla Anual.

milei veron El club platense remarcó que el tema jamás fue tratado en el ámbito dirigencial y que, por lo tanto, no existe ningún aval reglamentario para respaldar un logro que, según su visión, no se obtuvo dentro del campo de juego. La postura de Juan Sebastián Verón apunta a deslegitimar la consagración que Rosario Central considera propia por méritos deportivos acumulados durante la temporada, pero que para el “Pincha” carece de cualquier sustento administrativo. Esa contradicción encendió una fuerte discusión que rápidamente dividió al fútbol argentino. En ese marco, Javier Milei decidió intervenir y, mediante un reposteo en X, se alineó con la posición de Verón, amplificando el conflicto y dándole un componente político a un debate que ya venía cargado de tensión. Su intervención generó nuevas repercusiones en redes sociales y profundizó el enfrentamiento entre los sectores involucrados.