7 de diciembre 2025 - 09:51

Javier Milei celebró el título de Lionel Messi con Inter Miami, en medio de los cruces entre el Gobierno y la AFA

El Presidente publicó en redes una imagen del capitán de Inter Miami y celebró la obtención de un nuevo campeonato.

El presidente Javier Milei celebró en redes el nuevo título de Lionel Messi con Inter Miami.

La imagen difundida por el mandatario fue tomada tras el triunfo de Inter Miami frente a Vancouver Whitecaps por 3-1, resultado que le permitió al equipo estadounidense obtener por primera vez el campeonato de la MLS. La fotografía fue compartida sin texto adicional y se replicó desde su cuenta oficial de X.

La controversia se desató cuando Estudiantes difundió un comunicado en el que aseguró que no hubo reunión, votación ni resolución formal del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional para proclamar campeón al "Canalla" por la Tabla Anual.

milei veron

El club platense remarcó que el tema jamás fue tratado en el ámbito dirigencial y que, por lo tanto, no existe ningún aval reglamentario para respaldar un logro que, según su visión, no se obtuvo dentro del campo de juego.

La postura de Juan Sebastián Verón apunta a deslegitimar la consagración que Rosario Central considera propia por méritos deportivos acumulados durante la temporada, pero que para el “Pincha” carece de cualquier sustento administrativo. Esa contradicción encendió una fuerte discusión que rápidamente dividió al fútbol argentino.

En ese marco, Javier Milei decidió intervenir y, mediante un reposteo en X, se alineó con la posición de Verón, amplificando el conflicto y dándole un componente político a un debate que ya venía cargado de tensión. Su intervención generó nuevas repercusiones en redes sociales y profundizó el enfrentamiento entre los sectores involucrados.

