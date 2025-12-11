River perdió por 2 a 1 ante Manchester City en Estados Unidos por la segunda fecha de la Messi Cup. Ahora, quedó obligado a vencer a Inter de Italia para clasificar a semifinales.
Messi Cup: River cayó ante Manchester City y quedó complicado
En la competición organizada por el capitán de la Selección argentina en EEUU, los equipos argentinos jugaron la segunda fecha sin poder conseguir resultados positivos. Mirá los goles.
Por su parte, Newell’s empató por 3 a 3 con Chelsea tras un penal en tiempo de descuento. También cuenta con un punto en su zona.
Un combinado de juveniles de River, con mayoría de jugadores de Octava División, no sostuvo la ventaja inicial y sufrió la remontada frente al Manchester City en una de las canchas auxiliares del Inter Miami, en el marco del torneo Sub 16 organizado por Lionel Messi.
Felipe López puso en ventaja al equipo dirigido por Martín Pellegrino, pero Xavier Parker, de tiro libre, y Archie Thornton marcaron para los Citizens y sellaron el 2 a 1 definitivo.
Con este resultado, Manchester City alcanzó los 6 puntos y aseguró su clasificación, Barcelona quedó segundo con 4 e Inter acumuló dos derrotas y quedó eliminado, por lo que River necesita un triunfo obligatorio este jueves frente al equipo italiano para avanzar.
En el otro partido con presencia argentina, Newell’s igualó por 3 a 3 ante Chelsea en un encuentro vibrante. El conjunto rosarino dejó atrás la dura derrota ante Inter Miami y mostró una imagen más competitiva en un partido que se jugó con Lionel Messi y Luis Suárez en la tribuna.
Heze Grimwade abrió el marcador para los ingleses a los 17 minutos, Ciro Quizas empató a los 36, Trey Faromo-Adebayo volvió a adelantar a Chelsea e Iani Romero respondió de inmediato con el 2 a 2, antes de marcar también el 3 a 2 que parecía definitivo.
Sobre el final, Agustín Molina sostuvo a su equipo, pero un penal convertido por Reggie Watson a los 93 minutos decretó el empate final y dejó a Newell’s sin la victoria.
