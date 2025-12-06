Inter Miami va por la corona de la MLS 2025 y lo hace con dos nombres que capturan todas las miradas: Lionel Messi y Rodrigo De Paul. Desde las 16.30 (hora argentina), el equipo de Florida se mide ante Vancouver Whitecaps en la gran final de la liga estadounidense. El partido será dirigido por el norteamericano Drew Fischer y se disputará en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.
El Inter de Miami de Lionel Messi buscará ser campeón de la MLS: hora, dónde ver y todos los detalles del partido definitorio
Tras una larga temporada, el astro argentino busca consagrarse en el torneo estadounidense. La final comenzará a las 16:30 de Argentina.
El duelo define a los campeones de cada conferencia. Vancouver llega como ganador del Oeste después de vencer 3-1 a San Diego FC en condición de visitante. Inter Miami, por su parte, aterriza en la final tras cerrar una campaña demoledora en el Este: goleó 5-1 a New York City en la final de conferencia con Messi como conductor del ataque.
La historia reciente entre ambos tiene un antecedente pesado. En abril de este año, por las semifinales de la Concachampions, Vancouver eliminó a Inter Miami con un global de 5-1 (2-0 en Canadá y 3-1 en Florida). Aquella caída dejó una herida abierta que hoy suma un condimento extra a la definición.
El equipo dirigido por Javier Mascherano finalizó la fase regular en el tercer puesto del Este. En el inicio de los playoffs necesitó tres partidos para superar a Nashville SC, y luego encontró su mejor versión: 4-0 frente a Cincinnati antes de final de conferencia contra el equipo de Nueva York.
Lionel Messi busca sumar un título con el Inter de Miami: dónde ver la final
El encuentro no tendrá transmisión televisiva en la Argentina. Solo estará disponible vía streaming por Apple TV+, la plataforma que concentra todos los partidos de la MLS y que requiere suscripción al “MLS Season Pass”. El servicio se encuentra dentro de la app Apple TV incluida en dispositivos iOS.
Lionel Messi busca sumar un título con el Inter de Miami: horario del partido definitorio
16.30: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.
La temporada de Lionel Messi en números
41 partidos
38 goles
23 asistencias
Máximo goleador de la fase regular (29)
Máximo asistidor de la fase regular (19, junto a Anders Dreyer, San Diego FC)
Máximo asistidor en los playoffs (7)
Segundo goleador de la postemporada (6), detrás de su compañero Tadeo Allende (8)
