Lionel Messi llegó a la Argentina para empezar sus vacaciones, tras su paso por la India

El capitán de la Selección argentina arribó esta mañana al país, tras su gira por la India y un año muy cargado. Descansará con su familia para pasar las fiestas de fin de año y encarar un 2026 con el objetivo de la Copa del Mundo.

Lionel Messi regresó este miércoles a la Argentina para iniciar sus vacaciones de fin de año. El futbolista rosarino arribó proveniente de la India, donde hizo una gira publicitaria.

El astro argentino aterrizó con su avión privado en el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, Santa Fe, (no lo hizo en Fisherton por cierre debido a obras de infraestructura).

Desde allí, Messi continuará su viaje por vía terrestre hasta su casa en Funes, localidad ubicada a las afueras de Rosario. Leo llegó en su aeronave junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, y su pareja Antonela Roccuzzo.

Messi llegó al país junto a su familia para pasar las fiestas. pic.twitter.com/Hq2g0Zazp1 — TyC Sports (@TyCSports) December 17, 2025 Como ya es toda una tradición, el capitán de la Selección argentina celebrará Navidad y Año Nuevo junto a toda su familia, en Rosario.

Como era de esperarse, una importante cantidad de gente se acercó hasta la zona donde aterrizan los aviones para tener la posibilidad de ver a Messi. Desde temprano, decenas de chicos y adultos esperaban la llega del campeón del mundo.

Recordemos que Lionel Messi tuvo una temporada histórica con el Inter Miami, donde se consagró campeón por primera vez de la MLS. Messi tendrá unos días libres antes de regresar a Estados Unidos para iniciar la pretemporada con su club. La "Pulga" encarará un 2026 muy desafiante, con el objetivo principal de llegar en buenas condiciones a la Copa del Mundo.