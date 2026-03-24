Lionel Messi ya está en la Argentina y se entrena por la tarde con la Selección + Seguir en









El capitán arribó desde Estados Unidos e integrará la nómina que desarrollará tareas en Ezeiza pensando en el amistoso ante Mauritania.

Messi, pieza clave en el seleccionado

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, aterrizó este martes por la mañana en el país y rápidamente se trasladó hacia el predio de Ezeiza, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni retomará los entrenamientos.

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La práctica está prevista para las 17, a puertas cerradas, con la mira puesta en el compromiso internacional del viernes.

El rosarino viene de una gran actualidad en Inter Miami, donde continúa sumando goles y marcas históricas, consolidando su vigencia en la elite del fútbol mundial. Su presencia renueva expectativas de cara a los próximos compromisos del seleccionado.

Selección argentina y una preparación con amistosos en casa El equipo nacional enfrentará a Selección de Mauritania este viernes desde las 20:15 en La Bombonera, mientras que el martes 31 volverá a jugar en el mismo escenario frente a Selección de Zambia. Ambos encuentros servirán como preparación en la recta final hacia el Mundial 2026.

Scaloni Aimar Selección Argentina Carmen Mandato/Getty Images Lionel Scaloni ultima detalles para la lista definitiva de jugadores que llevará al Mundial. Carmen Mandato/Getty Images Messi se suma así a un grupo que ya cuenta con nombres importantes como Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, entre otros, en una convocatoria que combina experiencia y juventud. La expectativa crece en torno a la Albiceleste, que vuelve a presentarse ante su público con todas sus figuras.