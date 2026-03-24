El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, aterrizó este martes por la mañana en el país y rápidamente se trasladó hacia el predio de Ezeiza, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni retomará los entrenamientos.
Lionel Messi ya está en la Argentina y se entrena por la tarde con la Selección
El capitán arribó desde Estados Unidos e integrará la nómina que desarrollará tareas en Ezeiza pensando en el amistoso ante Mauritania.
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La práctica está prevista para las 17, a puertas cerradas, con la mira puesta en el compromiso internacional del viernes.
El rosarino viene de una gran actualidad en Inter Miami, donde continúa sumando goles y marcas históricas, consolidando su vigencia en la elite del fútbol mundial. Su presencia renueva expectativas de cara a los próximos compromisos del seleccionado.
Selección argentina y una preparación con amistosos en casa
El equipo nacional enfrentará a Selección de Mauritania este viernes desde las 20:15 en La Bombonera, mientras que el martes 31 volverá a jugar en el mismo escenario frente a Selección de Zambia. Ambos encuentros servirán como preparación en la recta final hacia el Mundial 2026.
Messi se suma así a un grupo que ya cuenta con nombres importantes como Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, entre otros, en una convocatoria que combina experiencia y juventud. La expectativa crece en torno a la Albiceleste, que vuelve a presentarse ante su público con todas sus figuras.
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