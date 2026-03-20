Con Lionel Messi al frente, la Selección argentina presentó su nueva camiseta alternativa + Seguir en









La AFA y Adidas revelaron el diseño que usará la Scaloneta en la próxima Copa del Mundo. Detalles estéticos, precios y versiones disponibles para los hinchas.

Lionel Messi portando la nueva piel de la Selección

A pocos meses del inicio del Mundial 2026, la Selección argentina dio a conocer su nueva indumentaria alternativa, con Lionel Messi como figura central de la campaña. La presentación oficial, impulsada por la AFA junto a Adidas, mostró una camiseta que combina tradición e innovación de cara al gran objetivo: ir en busca de la cuarta estrella.

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El diseño mantiene el negro como color predominante, pero incorpora un patrón de líneas azules que forman una pelota en el centro del pecho. Los detalles en gris claro, sumados a las clásicas tres tiras de la marca, aportan un estilo moderno sin perder identidad.

Diseño renovado y múltiples versiones para los hinchas argentinos Uno de los cambios más llamativos está en la ubicación del número, que se desplaza hacia un costado para dejar lugar al parche de campeón del mundo otorgado por la FIFA al equipo dirigido por Lionel Scaloni. En la parte trasera, el nombre de cada jugador aparece sobre el tradicional sol, acompañado de elementos gráficos inspirados en el fileteado porteño.

messi-camiseta La nueva camiseta estará disponible en cuatro versiones. La más accesible será la “Fan”, mientras que la “Jugador” incluirá tecnología textil avanzada. También habrá una edición especial con el nombre y número de Lionel Messi, además de una variante de manga larga.

Los precios parten desde los $149.999 y alcanzan los $249.999 en sus versiones premium. La venta se habilitó a través de los canales oficiales de Adidas, generando una fuerte expectativa entre los hinchas.

camiseta En la parte trasera, el nombre de cada jugador aparece sobre el tradicional sol, acompañado de elementos gráficos inspirados en el fileteado porteño. Con esta presentación, la Selección argentina refuerza su identidad visual y se prepara para defender el título en una Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.