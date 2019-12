Messi y Suárez, goles de antología para que Barcelona siga en lo más alto

Messi marcó dos veces con remates desde lejos (17m y 41m de la etapa inicial) y la restante con un zurdazo dentro del área (38m ST); además participó de la jugada de otro golazo, el del uruguayo Luis Suárez, que de taco anotó el 4 a 1 (43m PT).

El tanto restante, con que Barcelona abrió el resultado, fue del delantero francés Antoine Griezmann (7m PT). Budimir (35m PT y 19m ST) hizo los dos de Mallorca.

Antes de iniciarse el encuentro, Messi recibió su sexto Balón de Oro, que ganó el lunes pasado. Los encargados de la entrega fueron sus propios hijos, Tiago, Mateo y Ciro, quienes ingresaron al campo de juego con el trofeo para la ceremonia.

Por su parte, Real Madrid le ganó de local por 2 a 0 a Espanyol y también logró conservar el liderazgo junto al equipo catalán.

Los goles del equipo "Merengue" fueron de Raphael Varane y Karim Benzemá. En Espanyol jugó Jonathan Calleri.

