Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi jugará en la doble fecha y explicó la cancelación de la Finalissima

El entrenador de la Selección argentina aseguró que el capitán sumará minutos en los amistosos ante Mauritania y Zambia, y detalló cómo se rearmó la agenda tras la suspensión del cruce previsto frente a España.

A horas del amistoso frente a Mauritania, Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi formará parte de los dos compromisos que disputará la Selección argentina en esta ventana FIFA. Aunque evitó asegurar si el capitán irá desde el arranque en el primero de ellos, sí remarcó que tendrá participación tanto este viernes como en el cruce del martes.

La palabra del técnico llegó en una conferencia atravesada por la cancelación de la Finalissima ante España , un partido que estaba en carpeta pero que terminó desactivándose en medio de la incertidumbre de los últimos días. Lejos de buscar responsables, Scaloni sostuvo que el contexto obligó a modificar los planes y que la prioridad pasó por encontrar una salida viable para no perder la fecha.

Según explicó, la decisión se tomó cuando quedó claro que no estaban dadas las condiciones para sostener el viaje y disputar ese encuentro. En ese marco, la alternativa fue reorganizar rápidamente dos amistosos en el país, una solución que, además, le permitirá al cuerpo técnico trabajar con más tiempo y observar de cerca a varios futbolistas.

El entrenador insistió en que la suspensión no respondió a una especulación previa, sino a una contingencia. De hecho, remarcó que la necesidad de salir a buscar rivales sobre la marcha demuestra que no había un plan alternativo ya armado, y también valoró que esta situación les permita a muchos jugadores reencontrarse con sus familias y convivir unos días más dentro del predio.

En ese sentido, sostuvo que la doble fecha puede ofrecer aspectos positivos en la antesala del Mundial 2026 , sobre todo porque le dará la posibilidad de seguir viendo futbolistas que todavía pelean por un lugar.

La nómina preliminar deberá presentarse en mayo y, poco después, llegará el momento de entregar la convocatoria final. Por eso, más allá del nivel de los rivales, el cuerpo técnico entiende que cada entrenamiento y cada minuto en cancha pueden influir en la decisión final.

Messi estará, pero la lista no está cerrada

Scaloni fue claro al hablar del capitán: Messi va a jugar los dos partidos. La incógnita, al menos por ahora, pasa por saber cuánto tiempo tendrá en cada uno y si será titular ante Mauritania. El DT deslizó que piensa en una formación con mezcla de apellidos consolidados y otros jugadores a los que quiere seguir evaluando.

También evitó dar por clausurada la carrera por los cupos al Mundial. Si bien señaló que, en principio, los convocados de esta fecha son los que hoy están mejor posicionados, dejó en claro que todavía siguen observando a otros nombres que no fueron citados ahora.

A la vez, contó que la idea es sumar nuevos amistosos en junio, muy cerca ya del comienzo de la Copa del Mundo. Uno de esos compromisos, dijo, sería ante Serbia, mientras que el otro rival todavía no está definido. De todos modos, prefirió no menospreciar los ensayos actuales y defendió la utilidad de esta clase de partidos para ajustar piezas y probar variantes.

Cuando le preguntaron por la posibilidad de volver a salir campeón, Scaloni eligió la prudencia: recordó que ganar un Mundial es extremadamente complejo y evitó alimentar pronósticos grandilocuentes, aun reconociendo que la Argentina llega con una base fuerte y con el respaldo del título conseguido en Qatar 2022.

En cuanto al equipo para abrir la doble fecha, todo indica que el técnico apostará por una estructura cercana a la base habitual, aunque con algunos retoques. Entre los nombres que asoman para estar desde el inicio aparecen Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Julián Álvarez y el propio Messi.