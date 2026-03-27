Sin Lionel Messi, así sería el 11 titular de la Selección Argentina contra Mauritania

De cara al partido amistoso de esta noche en la Bombonera, el capitán del seleccionado sería resguardado en el banco de suplentes. Luego, tendrá minutos en el segundo tiempo.

Sin Messi, así sería el 11 titular de la Selección Argentina contra Mauritania

La Selección Argentina se enfrentará esta noche con su par de Mauritania, en el que será su penúltimo amistoso antes del Mundial 2026 . El encuentro se disputará desde las 20:15hs, en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como la Bombonera.

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De cara a este encuentro, el director técnico Lionel Scaloni solo mantendría tres incógnitas en el 11 titular. La gran sorpresa sería la suplencia de Lionel Messi del equipo titular.

Dos de ellas están en la defensa, ya que todavía no está confirmado si el lateral izquierdo será Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico y si Marcos Senesi o Lucas Martínez Quarta acompañarán a Cristian “Cuti” Romero . Por otra parte, el lateral derecho será Nahuel Molina , quien viene de hacer golazos en el Atlético Madrid de España.

La última incógnita se presenta en el mediocampo, donde Nicolás González y Thiago Almada pelean por una posición. Los que ya tendrían su lugar asegurado son Giuliano Simeone, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández .

Por último, en la delantera todo indica que dirán presente Nico Paz y Julián Álvarez .

De esta manera, los grandes ausentes serán Lionel Messi, que casi con total certeza ingresará desde el banco de suplentes, y el mediocampista Rodrigo De Paul, quien se perderá ambos partidos de esta ventana internacional por una lesión muscular.

En la última práctica del jueves por la tarde, Joaquín Panichelli se rompió el ligamento cruzado de su rodilla derecha y se terminó su sueño mundialista. El delantero de 23 años deberá ser operado y tendrá, al menos, seis meses de recuperación.

La formación de la Selección Argentina vs. Mauritania

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero; Marcos Senesi o Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Thiago Almada y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.