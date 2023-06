Lisandro Martínez, campeón del mundo, recordó su salida de Newell's: "Fue lamentable"

Lisandro Martínez , defensor del Manchester United y la selección argentina , recordó su paso por Newell's en sus inicios como profesional y criticó la gestión de la dirigencia y los entrenadores de aquel entonces, ya que no sintió que "estuvieran capacitados" para llevar adelante un club de esa jerarquía.

"En Newell's no sentía que iba a jugar profesionalmente, más allá de haber debutado. Fui campeón en la Reserva donde había muchos chicos con proyección y sueños, pero mediante el técnico que estuvo en ese momento y gente que no proyectaba con esos chicos, hoy tal vez están sin clubes o en lugares donde no se merecen" , aseguró el campeón del mundo en Qatar 2022 .

Martínez fue titular en aquel partido disputado en el Estadio Marcelo Bielsa y tuvo un desempeño muy bueno, a pesar de que el equipo no pudo quedarse con el triunfo ante los mendocinos.

Su participación en Primera División se debió a que en 2016 fue campeón del Torneo de la Reserva con el equipo rosarino al derrotar en la final a River por 3 a 2.

image.png

El defensor fue una de las figuras del campeonato y le valió ser llamado por el entrenador Juan Pablo Vojvoda para la temporada siguiente.

A pesar del enojo con los manejos del club por varios jugadores de aquel plantel campeón, Martínez destacó el apoyo de los hinchas y nunca les reprochó nada: "Lo que a mí me pasó no tiene nada que ver con la gente. Los hinchas me demostraron todo su cariño".

El pase a Defensa y Justicia que le cambió la vida

En agosto de 2017, se unió a préstamo a Defensa y Justicia. En junio de 2018, el club de Florencio Varela adquirió la mitad de su pase.

"Tuve la suerte de irme a un club como Defensa y Justicia donde me hicieron sentir que podía ser jugador profesional. Ese club me brindó todo: mucho amor, me hizo sentir importante y parte del club. Desde el primer momento vas y solo pensás en jugar. Eso es fundamental para el crecimiento de un jugador", aseguró.

La consagración en el Mundial de Qatar

Finalmente, Lisandro habló sobre el título en Qatar: "Soy feliz porque hicimos felices a millones de argentinos". Y aseguró como varios compañeros: "La derrota con Arabia nos hizo muy fuertes, nos despertó. Fue justo a tiempo. Este Mundial nos enseñó que hay que pelear por lo que uno quiere y no darse por vencido. Hay que luchar por los sueños porque se pueden hacer realidad".