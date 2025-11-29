Los Pumas 7s se recuperaron ante Sudáfrica e irán por el quinto puesto en Dubái + Seguir en









El seleccionado argentino de seven venció 19-14 a Sudáfrica en la última fecha del Grupo A y jugará por el quinto puesto del torneo de Dubái.

Los Pumas 7s encontraron en Dubái el aire que les venía faltando. En el cierre de la fase de grupos, derrotaron este sábado 19-14 a Sudáfrica, uno de los rivales más duros del torneo, y se quedaron con el tercer puesto del Grupo A. El resultado no solo cortó la racha adversa, sino que también les permitió avanzar a la pelea por el quinto lugar, donde enfrentarán a España este domingo a las 4.32.

El equipo de Santiago Gómez Cora venía golpeado tras dos caídas consecutivas y llegó a la última fecha con la obligación de reaccionar. Y lo hizo de manera contundente: la primera parte fue una muestra de carácter, intensidad y presión alta, que le permitió a la Argentina adelantarse 12-0 ante un rival que suele imponer su potencia física y su rigor defensivo. Lejos de eso, los BlitzBoks quedaron descolocados y el dominio fue albiceleste.

En el complemento cambió el guion. Sudáfrica ajustó marcas, recuperó protagonismo y tiró encima todo su peso ofensivo hasta empatar el partido 12-12. A un minuto del cierre, el try de Zander Reynders y la conversión posterior pusieron el marcador 14-12 y parecían sentenciar la historia. Pero los Pumas 7s encontraron un último envión: Juan Patricio Batac quebró la defensa africana con una corrida decisiva y Marcos Moneta, implacable a la hora de patear, devolvió a la Argentina al frente para sellar un 19-14 que valió como desahogo.

Un comienzo complicado y una reacción a tiempo El triunfo ante Sudáfrica tomó aún más dimensión por el flojo arranque argentino en el torneo. En el debut, la Selección cayó 26-19 frente a Fiji pese a un inicio prometedor con tries de Santino Zangara y Moneta. Los oceánicos dieron vuelta el partido con tres tries consecutivos al final del primer tiempo y, aunque en el segundo la diferencia fue mínima, a los argentinos no les alcanzó.

Después llegó el golpe más duro: Francia -vigente campeón olímpico- se impuso 59-7, con nueve tries en apenas 14 minutos. La Argentina solo pudo descontar con un apoyo y conversión de Santiago Vera Feld, en un duelo que marcó el punto más bajo del equipo en el fin de semana.