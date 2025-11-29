Los Pumas 7s encontraron en Dubái el aire que les venía faltando. En el cierre de la fase de grupos, derrotaron este sábado 19-14 a Sudáfrica, uno de los rivales más duros del torneo, y se quedaron con el tercer puesto del Grupo A. El resultado no solo cortó la racha adversa, sino que también les permitió avanzar a la pelea por el quinto lugar, donde enfrentarán a España este domingo a las 4.32.
Los Pumas 7s se recuperaron ante Sudáfrica e irán por el quinto puesto en Dubái
El seleccionado argentino de seven logró un triunfo inesperado ante los BlitzBoks y mantiene vivas sus aspiraciones en el Circuito Mundial.
-
Flamengo y Palmeiras ya juegan la final de la Copa Libertadores
-
El Inter Miami de Messi busca la final de la MLS: horario, transmisión y formaciones
El equipo de Santiago Gómez Cora venía golpeado tras dos caídas consecutivas y llegó a la última fecha con la obligación de reaccionar. Y lo hizo de manera contundente: la primera parte fue una muestra de carácter, intensidad y presión alta, que le permitió a la Argentina adelantarse 12-0 ante un rival que suele imponer su potencia física y su rigor defensivo. Lejos de eso, los BlitzBoks quedaron descolocados y el dominio fue albiceleste.
En el complemento cambió el guion. Sudáfrica ajustó marcas, recuperó protagonismo y tiró encima todo su peso ofensivo hasta empatar el partido 12-12. A un minuto del cierre, el try de Zander Reynders y la conversión posterior pusieron el marcador 14-12 y parecían sentenciar la historia. Pero los Pumas 7s encontraron un último envión: Juan Patricio Batac quebró la defensa africana con una corrida decisiva y Marcos Moneta, implacable a la hora de patear, devolvió a la Argentina al frente para sellar un 19-14 que valió como desahogo.
Un comienzo complicado y una reacción a tiempo
El triunfo ante Sudáfrica tomó aún más dimensión por el flojo arranque argentino en el torneo. En el debut, la Selección cayó 26-19 frente a Fiji pese a un inicio prometedor con tries de Santino Zangara y Moneta. Los oceánicos dieron vuelta el partido con tres tries consecutivos al final del primer tiempo y, aunque en el segundo la diferencia fue mínima, a los argentinos no les alcanzó.
Después llegó el golpe más duro: Francia -vigente campeón olímpico- se impuso 59-7, con nueve tries en apenas 14 minutos. La Argentina solo pudo descontar con un apoyo y conversión de Santiago Vera Feld, en un duelo que marcó el punto más bajo del equipo en el fin de semana.
- Temas
- Los Pumas7
- Dubai
- Rugby
Dejá tu comentario