El equipo dirigido por Felipe Contepomi venció a Gales y sigue dependiendo de sí mismo para mantener su lugar de privilegio en la Copa del Mundo.

Los Pumas escalaron en el ranking y se afirman como cabeza de serie rumbo al Mundial 2027

La victoria de Los Pumas frente a Gales no solo significó un regreso exitoso a Europa, sino que dejó un impacto directo en el Ranking de World Rugby . Con el triunfo en Cardiff, el equipo dirigido por Felipe Contepomi sumó 0.48 puntos y se afirmó en el sexto puesto mundial , posición clave en la pelea por los cabezas de serie para el sorteo de la Copa del Mundo 2027 , que se realizará en diciembre.

El panorama se había aclarado previamente al encuentro que iban a disputar Los Pumas con una noticia inesperada desde Italia: el seleccionado de Gonzalo Quesada venció 26-19 a Australia, rival directo de Argentina por ingresar al Top 6.

Esa derrota le costó a los Wallabies 1.21 puntos y profundizó la ventaja argentina, que quedó con 84.30 unidades , por encima del 81.69 de los oceánicos. De esta manera, el conjunto nacional cerró la jornada en el sexto escalón del ranking, por detrás de Francia y por delante de Australia, Escocia y Fiji .

Con este escenario, la gira de noviembre cobra aún más relevancia para Los Pumas . El equipo se prepara ahora para enfrentar a Escocia e Inglaterra, dos compromisos que podrían definir su posición final del año y asegurar el boleto como cabeza de serie en el Mundial.

En Cardiff, la Selección había logrado cortar una racha adversa contra los “Dragones”, que dominan el historial con 15 triunfos, 9 derrotas y 2 empates. El desafío para lo que viene será sostener la solidez lograda en el Principality Stadium.

Australia, en cambio, quedó golpeada tras la caída ante Italia y se complicó pensando en escalar posiciones. Los Wallabies deberán medirse ahora con Irlanda y Francia, dos de las selecciones más fuertes.

Para los australianos, el escenario es crítico: aunque sean anfitriones del Mundial 2027, no tienen plaza asegurada como cabeza de serie y hoy están perdiendo ese privilegio a manos de Argentina.

La importancia del sexto puesto tiene una explicación clara: el nuevo formato del Mundial 2027 contará con seis grupos de cuatro equipos y los primeros seis del ranking serán los cabezas de serie en el sorteo.

World Rugby definirá las bandas según el ranking al cierre de noviembre y quedar en el Top 6 implica evitar a las potencias en la fase inicial. Con el impulso logrado en Cardiff y los resultados que lo beneficiaron, Argentina depende de sí misma para sostener un lugar histórico y estratégico de cara al futuro.