Los Pumas sufrieron una dura derrota ante Francia en el debut de la era de Felipe Contepomi

No fue el debut esperado para Felipe Contepomi , nuevo entrenador de Los Pumas e histórico del seleccionado de rugby. En un amistoso disputado en Mendoza, perdieron 28-13 contra Francia , una de las potencia de este deporte. "Fue muy superior en varios aspectos del juego. Tenemos otra semana para laburar ”, dijo Contepomi.

El comienzo fue parejo para ambos equipos. Recién a los 20 minutos se rompió el score, con un penal del francés Hastoy. Poco después, por la misma vía, Santi Carreras logró anotar para Los Pumas y poner el 3-3. Parecía que todo seguiría igual hasta que Francia se despegó. Primero un gran try a pura gambeta de Serin y luego, de nuevo, Hastoy dejó el marcador 10-3 a favor de los europeos al final de la primera parte.

La segunda parte continuó con la superioridad de Francia. Pronto aumentaron la ventaja y Los Pumas solo pudieron descontar con try de Montoya. Promediando el partido el marcador ya estaba 20-8, sin muchas expectativas. Hubo un try más para Argentina, pero no hubo tiempo ni resto físico para la remontada. El final fue 28-13.