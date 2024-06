Revés para Los Pumas7 con vistas a los Juegos Olímpicos: sancionaron a una de sus figuras

Apelación rechazada: World Rugby mantuvo la sanción contra Rodrigo Isgró. No prosperó el recurso de la UAR para reducir la pena al mejor jugador del mundo de seven en 2023 y su presencia en los Juegos Olímpicos está en duda.

Los Pumas 7 recibieron una mala noticia con vistas a los Juegos Olímpicos de París 2024 , luego de que World Rugby rechazara la apelación presentada por la Unión Argentina de Rugby (UAR) y sostuviera la suspensión de cinco partidos a Rodrigo Isgró , premiado como el mejor jugador de seven del mundo en 2023.

La acción que motivó la sanción: el francés Paulin Riva y Rodrigo Isgró caen después de un contrarruck peligroso por parte del argentino en la final del Seven de Madrid. El mendocino será suspendido por cinco partidos y peligra su participación en los Juegos Olímpicos.

Rodrigo Isgró es una pieza clave en el seleccionado argentino de seven, que luego de ganar la etapa regular del Circuito Mundial 2023-2024 y consagrarse subcampeón de la temporada al caer ante Francia en la final del Seven de Madrid, es uno de los favoritos para quedarse con la medalla dorada.

La última palabra la tendrá el entrenador Santiago Gómez Cora , quien deberá decidir si lo incluye en el plantel olímpico. Tras conocerse la sanción, que no será oficial hasta el viernes, la UAR difundió la lista de convocados para la ventana de julio, cuando el seleccionado se medirá el 6 y el 13 con Francia (en Mendoza y Buenos Aires, respectivamente), y el 20 lo hará con Uruguay , en Montevideo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lospumas/status/1803515641644851261&partner=&hide_thread=false ¡Plantel confirmado para la Ventana de Julio!



Los Pumas vs Francia

6 de julio en Mendoza y 13 de julio en Vélez



Uruguay vs Los Pumas

20 de julio en Campus de Maldonado (Uruguay)



¡No falta nada para volvernos a encontrar! #SomosLosPumas pic.twitter.com/NKFhNVPDIt — Los Pumas (@lospumas) June 19, 2024

Este último encuentro, en principio, no contaría, ya que a esa altura el equipo de seven estará en Algarve, Portugal, realizando la preparación para los Juegos Olímpicos en el mismo lugar donde se entrenaron Los Pumas previamente a los mundiales de 2015 y 2023. En la nómina de los 34 elegidos por Felipe Contepomi no aparece Rodrigo Isgró, aunque extraoficialmente trascendió que el mendocino cumplirá dos de los partidos de suspensión frente a los franceses.