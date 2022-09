Gimena Mattus, capitana de Las Yaguaretés, palpita Los Pumas vs. Sudáfrica

Periodista: ¿Cómo fue tu incursión en el mundo del rugby? ¿Dónde empezaste?

Gimena Mattus: No empecé en Catamarca, empecé en el club Nevado de Chilecito (La Rioja) cuando tenía 14 años, por el año 2012. Luego de un tiempo ahí, me fui a jugar a Tucumán y desde hace dos años estoy jugando para Catamarca Rugby.

P.: ¿Y cómo llegaste a la Selección femenina de rugby, Las Yaguaretés?

Gimena Mattus: Con Nevado de Chilecito clasificamos a un torneo importante donde estaban ahí entrenadores del seleccionado y así fue mi primer llamado al seleccionado nacional, en el año 2017. En 2020 mi capitanía al seleccionado fue anunciada en una reunión de Zoom por la pandemia. Esa época nos afectó muchísimo a todos, pero por suerte de a poco se fueron liberando las cosas y volviendo a la normalidad todo.

image.png

P.: ¿Cómo les afectó la pandemia?

Gimena Mattus: Al principio fue complicado porque hubo muchas jugadoras que dejaron de jugar, dejaron de entrenar. Pero en el último tiempo, de a poco, se fueron sumando cada vez más y estamos teniendo mucha competencia, que eso también ayuda, tanto en el club como en la selección nacional.

P.: ¿Cuál es tu actualidad a nivel club?

Gimena Mattus: En Catamarca ya estamos jugando torneos de 12, que antes por ahí lo veíamos muy lejano y ahora ya no. Eso significa que hay muchas chicas jugando hoy en día. Y justamente queremos terminar el año jugando de 15, así que a eso apuntamos.

P.: ¿Y con Las Yaguaretés?

Gimena Mattus: Con el seleccionado nacional también venimos teniendo mucha competencia en lo que va del año. Hemos tenido campus de entrenamiento en Paraguay, partidos amistosos, tuvimos un torneo en Chile (World Rugby Sevens Challenger Series de Chile). Salimos séptimas y estamos muy conformes con el resultado. Eso habla de lo bien que venimos trabajando, de lo que buscamos nosotras, tener ritmo de juego, poder medirnos, poder tener esa experiencia con equipos que tienen otro nivel. A nosotras nos sirve, nos sirve muchísimo.

P.: A propósito de eso, se estuvieron preparando en Tucumán para los Juegos Odesur, ¿cómo fue esa experiencia?

Gimena Mattus: Sí, estuvimos haciendo una concentración en Tucumán. Entrenamos en San Miguel, en el club Los Tarcos, y después estuvimos un torneo amistoso en Aguilares, en el club de Aguará. Ahí Argentina presentó dos equipos, jugamos contra el seleccionado de Tucumán y Paraguay, que también presentó dos equipos. Tuvimos varios partidos y por suerte nos fue bastante bien.

P.: ¿Cuál es el objetivo de Las Yaguaretés de cara a los Juegos Odesur?

Gimena Mattus: Nuestro objetivo es ganar el torneo o ganarnos una plaza para los Juegos Panamericanos del año que viene (2023). Así que el objetivo es ser campeonas o ganarnos una de esas dos plazas. Brasil ya está clasificado. Es un torneo por zonas y después hay semifinal, final.

P.: ¿Cómo ves el rugby femenino en general en todo el país, en el interior?

Gimena Mattus: Ahora se está dando a conocer un poquito más lo que es el rugby femenino. Se están animando también jugadoras de una edad más chica, eso es lo que nosotras más tratamos de difundir. Porque una llega al club más de grande, porque te lleva una amiga, una prima o te lleva tu hermana, como fue mi caso. En cambio en el (rugby) masculino, aprenden a caminar ahí en el club porque los llevan los padres desde chiquitos, están todo el día en el club. Eso estaría buenísimo que se dé un poco más en el femenino. Ahora estamos animando mucho más a que los clubes, las provincias, tengan rugby infantil y juvenil femenino. Son el futuro, tenemos que apostar a ellos.

Las Yaguartés Rugby.jpg En un principio la Selección Argentina de rugby femenino se iba a llamar Las Pumas, pero después ellas eligieron renombrarse Las Yaguaretés, el nombre real del animal del escudo de la UAR.

P.: ¿Sienten el apoyo de la UAR para el desarrollo del rugby femenino?

Gimena Mattus: Sí, sentimos el apoyo de la UAR. Están haciendo mucha más difusión que en años anteriores. Por suerte nos están bancando. Yo creo que se nota eso ahora porque lo que te digo, que cada vez hay más clubes que tienen jugadoras. A parte, para jugar en cada provincia, en los torneos clasificatorios es obligatorio tener juveniles. Por más buen equipo que tengas de mayores, si ganás todos los partidos, no podés clasificar. Para clasificar es obligatorio tener un equipo juvenil femenino.

P.: ¿Cómo ves a Los Pumas en el Rugby Championship? ¿Qué palpito tenés para el partido contra Sudáfrica?

Gimena Mattus: Va a estar tremendo. Los Pumas vienen manteniendo un muy buen nivel y más acá jugando en casa ellos van a sacar un plus extra. No hay nada más lindo que jugar acá, con toda la gente que te conoce, tus familiares, eso anima muchísimo. Así que lo mejor para Los Pumas. Para el partido con Nueva Zelanda (triunfo histórico, primero de visitante ante los All Blacks) nosotras justo estábamos de viaje. Pero siempre que juegan tratamos de verlos todas juntas, esas actividades ayudan a unir el grupo. A parte ver esos partidos sirve mucho para aprender.