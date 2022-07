Luis Suárez: tras decirle que no a River, sigue sin club y un grande de Europa le bajó el pulgar

Encima, con los clubes River Plate, Nacional, AFC Ajax y Atlético de Madrid todos caídos, otro poderoso de Europa se hizo a un costado: el AC Milán de Italia.

Tras desmoronarse lo de River, enseguida surgió el rumor de que el AC Milán, actual campeón de Italia, estaba interesado, y hasta se lo relacionó al AC Monza, que es de los mismos propietarios que el conjunto milanés.

Sin embargo, desde Italia ya lo desmintieron. Fabrizio Romano, el prestigioso periodista italiano, informó que "el Milán no está interesado en fichar a Luis Suárez como agente libre, no hay ninguna conversación", lo que no fue corregido por la directiva rossonera.

La prioridad del cuadro rossonero es fichar al belga Charles De Ketelaere del Club Brujas lo más rápido posible.

A Suárez, incluso, no lo quieren ni siquiera en la MLS: Wayne Rooney, histórico jugador del Manchester United y ahora nuevo DT del DC United (allí jugó), descartó ficharlo con una declaración algo hiriente: "Respeto mucho a Luis Suárez, es un jugador impresionante, pero yo quiero jugadores con hambre".

Los 35 años al Pistolero le están pasando factura y es muy difícil que consiga un club competente en Europa que le garantice la titularidad, uno de los requisitos mínimos que exige Suárez más que nada de cada al Mundial de Catar, torneo que está a sólo cinco meses de distancia en el tiempo.