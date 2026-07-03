Luka Modric explotó contra el VAR tras la eliminación de Croacia: "Lo usan mal"

El capitán croata cuestionó con dureza el arbitraje después de la derrota 2-1 ante Portugal en los 16avos de final del Mundial 2026.

El mediocampista Luka Modric apuntó contra el VAR después de la polémica eliminación de Croacia ante Portugal por 2-1, en los 16avos de final del Mundial 2026 , en un partido cargado de tensión, revisiones arbitrales y un gol anulado sobre el final .

El seleccionado croata, finalista en Rusia 2018 y tercero en Qatar 2022 , quedó afuera de la Copa del Mundo en una noche dramática disputada en Toronto, donde estuvo muy cerca de forzar el alargue, pero terminó eliminado tras una decisión milimétrica.

Croacia había empezado mal el partido, dominada por Portugal durante gran parte del primer tiempo, pero mejoró en el complemento y se puso en ventaja con un gol de Ivan Perisic a los 53 minutos.

Portugal reaccionó con un penal convertido por Cristiano Ronaldo a los 68, tras una revisión del VAR que generó enojo en el equipo balcánico. Luego, en tiempo de descuento, Gonçalo Ramos marcó el 2-1 para Portugal, que parecía sentenciar el partido.

Sin embargo, la gran polémica llegó en el cierre. Croacia consiguió lo que parecía ser el empate agónico por medio de Josko Gvardiol , pero el tanto fue anulado luego de una revisión por fuera de juego de Mario Pasalic , quien había asistido al defensor del Manchester City.

La jugada quedó en el centro de la controversia porque la posición adelantada dependía de un supuesto roce previo de Igor Matanovic, un contacto casi imperceptible que fue detectado por la tecnología del balón.

Después del encuentro, Modric no ocultó su indignación

“Sucedieron algunas cosas que me parecen increíbles. Es difícil decir algo inteligente ahora, todavía con la euforia del partido. No quiero decir nada inapropiado. Pero merecíamos más”, expresó el capitán croata.

El futbolista, de 40 años, se mostró especialmente molesto por el gol anulado a Gvardiol. “El árbitro me dijo que Matanovic tocó el balón, pero vimos las imágenes y los videos. No hay pruebas de que lo haya tocado. Y si no toca el balón, no era fuera de juego”, sostuvo.

En esa línea, Modric apuntó directamente contra la utilización del VAR. “Cuando se introdujo el VAR, dije que no me gustaba. Luego fue bueno para algunas cosas, pero lo usan mal o lo usan de manera selectiva o fijándose en el tamaño del equipo”, lanzó.

El ex Real Madrid consideró que la tecnología debería aplicarse únicamente en acciones evidentes y no en jugadas grises. “En mi opinión, el VAR debería activarse si hay un error al 200%, pero no cuando está en una zona gris”, remarcó.

El capitán croata también cuestionó el penal sancionado a favor de Portugal, que le permitió a Cristiano Ronaldo empatar el partido. “No era penal hoy. Eso no se puede juzgar como penal. Vlasic no lo tiró, lo sujetó y ambos cayeron”, afirmó. Y agregó: “Por eso digo que el VAR debe usarse si el error es 200%. Eso me molesta porque parece que siempre va en nuestra contra”.

Más allá del enojo, Modric intentó cerrar su descargo con orgullo por el rendimiento de su equipo. “Algunas cosas te molestan porque deciden tu destino. No voy a hablar más de eso, podemos estar orgullosos de cómo jugamos, cómo representamos a Croacia. Esa es la Croacia que todos conocen, por la que somos tan respetados y queridos en el mundo”, señaló.