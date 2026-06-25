El escenario de Argentina para los 16avos del Mundial 2026: lo que tenés que saber del Hard Rock Stadium

La casa de los Miami Dolphins de la NFL será el estadio en el que la Selección argentina dispute la segunda ronda de la Copa del Mundo.

Todos los detalles del estadio en donde se llevarán a cabo los 16avos de final.

La Selección argentina clasificó a los 16vos de final del Mundial 2026 y se aseguró el primer puesto del Grupo H, gracias a la derrota de Jordania ante Argelia. De esta manera, el último partido contra los jordanos se jugará sin presiones. Ahora solo queda esperar el cierre del Grupo H para conocer al próximo rival en la segunda ronda del torneo.

Con el panorama actual, cualquiera de los cuatro integrantes de esa zona podría ser el rival de Argentina. El cuerpo técnico mirará de reojo los choques entre España y Uruguay, y de Cabo Verde contra Arabia Saudita. Lo que sí ya tienen confirmado los dirigidos por Lionel Scaloni es el escenario del debut en los mano a mano: el Hard Rock Stadium de Miami .

El escenario del choque de 16vos de final de la Selección argentina fue inaugurado en 1987 bajo el nombre de Joe Robbie Stadium . El bautismo fue un homenaje a uno de los fundadores del recinto, quien también fue el primer dueño de los Miami Dolphins, el icónico equipo de fútbol americano de la ciudad.

El dinero para la obra salió de su propio bolsillo, un detalle que tanto antes como ahora resulta muy poco habitual. Tras su fallecimiento, la familia vendió la franquicia y el estadio. Así, en 1996, el lugar fue adquirido por la empresa textil Fruit of the Loom, que lo rebautizó como Pro Player Park.

Sin embargo, la compañía quebró y desapareció del mercado. Con el contrato vencido, el nuevo dueño, Wayne Huizenga, no logró encontrar patrocinadores para el naming. Por eso, el recinto volvió a llamarse Dolphins Stadium hasta 2009. Ese año, el cantante y empresario Jimmy Buffett compró los derechos durante ocho meses para promocionar su cerveza y pasó a llamarse Land Shark Stadium.

Entre 2010 y 2016, el complejo fue nombrado Sun Life Stadium tras un acuerdo con la financiera canadiense. Luego de una remodelación que le incorporó el techo actual, pasó unos pocos meses como New Miami Stadium. Finalmente, a fines de 2016, Hard Rock International desembolsó 250 millones de dólares para asegurar los derechos del nombre actual hasta 2034.

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Todos los detalles de esta sede del Mundial 2026

El recinto cuenta con capacidad para 65 mil espectadores y una infraestructura renovada que lo consolida como uno de los escenarios más atractivos de la Copa del Mundo.

Las tribunas están a tan solo siete metros del campo de juego, una cercanía que genera una presión única. Además, su techo cubre el 92% de los asientos para proteger a los hinchas del sol fuerte y las lluvias intensas. Por si fuera poco, está diseñado para soportar vientos de huracanes categoría 4.

A diferencia de la mayoría de los estadios en Estados Unidos, este utiliza césped natural. Se eligió una variedad específica por su resistencia al calor extremo y al desgaste, ya que allí también juegan los Dolphins en la NFL y los Miami Hurricanes en el torneo universitario.

Pero el atractivo no se limita a la cancha: el predio que la rodea es un gigante multiuso poco común. Tiene estacionamiento para 26 mil autos y sus instalaciones albergan tanto el circuito del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 como el complejo de tenis del Miami Open.

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Todo listo: fecha, horario y sede para los 16avos de final de Argentina

La Selección argentina jugará los 16vos de final del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium tras asegurarse el primer puesto del Grupo J, gracias a los triunfos ante Argelia y Austria. Aunque todavía falta el partido contra Jordania, el criterio de desempate asegura que la Albiceleste no perderá el liderazgo ni siquiera con una goleada en contra.

Lo único que resta definir es el rival. El equipo de Lionel Scaloni se medirá contra el segundo de la zona de España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita, en un grupo donde cualquiera puede clasificar. De todas formas, Argentina ya tiene la agenda confirmada: jugará el viernes 3 de julio a las 19:00 en Miami.