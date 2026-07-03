Argentina vs. Cabo Verde: el partido podría demorarse por alertas de tormentas eléctricas en Miami + Agregar ámbito en









El pronóstico en la ciudad estadounidense prevé probabilidad de tormentas aisladas fuertes. El protocolo de la FIFA establece que, si se detecta un rayo o actividad eléctrica en un radio de 13 kilómetros del estadio, el partido debe interrumpirse de inmediato.

Alerta: podría retrasarse el partido de Argentina-Cabo Verde por tomentas eléctricas

Luego de una larga espera para volver a ver a la Selección argentina en el Mundial 2026, surgió un imponderable que podría retrasar aún más el partido. Según el servicio meteorológico de Miami, hay alerta por tormentas eléctricas en la zona para el horario en que el seleccionado nacional enfrente a Cabo Verde.

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Por este motivo, las autoridades de la Copa del Mundo están analizando la posibilidad de retrasar el encuentro de los 16avos de final y que el mismo comience más tarde de lo pacto inicialmente (19 horas argentinas).

La alerta no está vinculada a la lluvia en sí, sino a la presencia de descargas eléctricas cerca del campo de juego. Según el informe citado en la previa, Miami podría tener una tarde húmeda, con intervalos de sol, nubes y tormentas pasajeras. Ese escenario obliga a la organización a seguir minuto a minuto la evolución del tiempo.

En este tipo de situaciones, la prioridad pasa por la seguridad de los futbolistas, los cuerpos técnicos, los árbitros, el personal de trabajo y el público. Si se detectan rayos en las inmediaciones del estadio, el partido no puede comenzar hasta que las condiciones vuelvan a ser consideradas seguras. Por eso, aunque el horario oficial se mantiene, el margen de incertidumbre sigue abierto.

Qué dice el protocolo ante tormentas eléctricas La FIFA aplica en esta Copa del Mundo el mismo protocolo que utilizó durante el Mundial de Clubes 2025 para proteger a jugadores, árbitros y espectadores frente a tormentas eléctricas. El procedimiento establece que, si se detecta un rayo o actividad eléctrica en un radio de 13 kilómetros del estadio, el partido debe interrumpirse de inmediato. En este sentido, las principales medidas son:

Suspensión inmediata del encuentro si se detecta actividad eléctrica a menos de 13 kilómetros del estadio.

del encuentro si se detecta actividad eléctrica a menos de 13 kilómetros del estadio. Pausa mínima de 30 minutos contados desde la última descarga registrada.

contados desde la última descarga registrada. Reinicio del conteo si durante ese lapso vuelve a producirse un rayo dentro del radio establecido.

si durante ese lapso vuelve a producirse un rayo dentro del radio establecido. Reanudación del partido únicamente cuando hayan transcurrido 30 minutos sin nuevas descargas eléctricas en un radio de 13 kilómetros.

únicamente cuando hayan transcurrido 30 minutos sin nuevas descargas eléctricas en un radio de 13 kilómetros. Jugadores y árbitros deben retirarse a los vestuarios, mientras que los espectadores deben ponerse a resguardo dentro del estadio o seguir las indicaciones de seguridad.

deben retirarse a los vestuarios, mientras que los espectadores deben ponerse a resguardo dentro del estadio o seguir las indicaciones de seguridad. La suspensión puede extenderse más allá de los 30 minutos si persisten las condiciones meteorológicas adversas.