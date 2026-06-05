Quiénes son los hermanos que jugarán el Mundial 2026 y el récord que se superará

A menos de una semana del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, las selecciones favoritas serán el foco de atención, pero los jugadores son quienes las representarán. Pero entre los 1248 convocados , sólo habrá 8 pares de ellos que se destacan por una misma cualidad: son hermanos . Con la curiosidad de que cuatro, no representan a la misma nación.

La última vez que hubo tantos parientes en una misma cita mundialista fue en Italia 1990, cuando contaron con cinco pares, por lo que este año se romperá el récord. Por otro lado, la marca de más hermanos en una misma selección fue en Sudáfrica 2010 cuando Honduras llevó a los tres hermanos Palacios: Jerry, Jhony y Wilson.

Las parejas mundialistas

Una de las parejas más conocidas que no representan al mismo país son los hermanos Williams: Iñaki, en Ghana, y Nico, en España. Si bien ambos nacieron en la península ibérica, Iñaki decidió representar a la selección de su abuelo tras haber tenido una charla motivadora con él: “Ha trabajado mucho en su vida y me dijo que le gustaría mucho verme con Ghana en el Mundial e intentar llevarla a lo más alto. El tren de las siete pasaba a las siete y me decidí a subir.”, dijo emocionado.

Los otros hermanos que representarán a selecciones diferentes son el dúo Doué: Guéla, que jugará para Costa de Marfil, y Désiré, que lo hará para Francia. Guéla, decidió representar a Los Elefantes por las raíces de su padre. El dúo Souttar, Jhon lo hará para Escocia y Harry para Australia, este último debido a que su madre nació allí. El dúo final que representará a naciones distintas será el de Kevin Luckassen, que representará a Ghana, y Brian Brobbey, que lo efectuará para Países Bajos. Ambos nacieron en la capital neerlandesa y son hijos del mismo matrimonio, pero Kevin decidió usar el apellido de su madre y representar a las raíces de ella.

Los hermanos que representarán a la misma selección serán ocho. Los Theo y Lucas Hernández para Francia, que juegan en la parte defensiva, el primero de central y el segundo de lateral izquierdo; los hermanos Timber para Países Bajos: Quinten, de mediocampista, y Jurrien, de lateral por derecha; los hermanos Duarte para Cabo Verde: Laros y Deroy, ambos juegan de mediocampistas; y los hermanos Bacuna: leandro y Juninho, ambos disputando un lugar en la zona medular de la cancha. Estos tienen la curiosidad de que ninguno de los dos nacieron en el país que representan, sino que son de Países Bajos, pero por herencia familiar, optaron por representar a las islas del caribe.