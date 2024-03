Manchester United puede sufrir una penalización de u$s10,8 millones por no entrar en la Champions

Manchester United pone en juego más de u$s10.880.000 millones (unos 10 millones de euros) provenientes del contrato con Adidas si no se clasifica para la Champions League a partir de la próxima temporada , además de los ingresos que dejaría de facturar por no formar parte de la máxima competición europea, según Calcio e Finanza.

En ese sentido, el nuevo contrato que el club firmó con la multinacional alemana no sólo incluye bonificaciones, sino también penalizaciones. El acuerdo de Manchester United, revonavado hasta 2035, otorga cerca de u$s114 millones (unos 105 millones de euros) por temporada al club inglés y, hasta la fecha, únicamente penalizaba económicamente a los de Old Trafford si no conseguía clasificarse para la Champions League durante dos temporadas consecutivas o no obtenía el pase para la Carabao Cup.