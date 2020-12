Rompió contrato con la Juventus porque sintió que el club no homenajeó a Maradona

"Creí que la Juventus era grande. Nunca más voy a trabajar para ese club. Ningunearon a Maradona, solo un gol en Twitter pusieron. El máximo ídolo de ellos es (Omar) Sívori, argentino. Juventus le faltó el respeto al fútbol", manifestó Ocar muy enojado.

Juventus publicó un video en sus redes de un gol que les hizo Maradona cuando vestía la camiseta del Napoli. Además, contra el Empoli realizó un minuto de silencia antes de comenzar el partido y se paró a apaludir en el minuto 10.

Sin embargo, esto fue poco para Ocar que esperaba más de equipo italiano, quien fuera uno de los máximos rivales de Napoli cuando Diego vestía la camiseta celeste.

"Pierdo a nivel económico y de cartel, porque es la Juventus, pero no me arrepiento. Me salió el maradoneano de adentro. Vivo para el fútbol por inspiración de Maradona, soy un loco de amor por el fútbol gracias a él", remarcó Ocar en diálogo con Late 93.1.