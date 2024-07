Marcelo Bielsa no se guardó nada y habló de sus explosivas declaraciones tras la derrota ante Colombia

uruguay festejo.JPG Uruguay venció a Canadá por penales y se quedó con el tercer puesto de la Copa América. USA Today/Reuters

A su vez, Bielsa se refirió a las repercusiones que generaron sus últimas palabras luego de la derrota frente a Colombia y disparó: “No sé cuáles han sido las repercusiones. Es probable que se ponga en duda esto que digo, pero hace años que dejé de leer lo que se publica sobre mí o sobre lo que yo digo. Nada de lo que yo dije no puede ser interpretado como no cierto. El que se exalta pierde parte de la razón, pero revisé mentalmente lo que dije y son ciertas. No son discutibles. Cuando uno se expresa con rotundidad es muy difícil no interpretar al que habla como un vanidoso y ególatra. Si eso que dije no es cierto, sería una vergüenza de mi parte. Todo lo que dije es cierto y es verificable, demostrable”.

Por último, el entrenador argentino hizo un repaso del nivel de Uruguay en la Copa América y compartió: “Uruguay es uno de los tres mejores equipos de la competencia y considerando que el torneo involucra a Centroamérica, Norteamérica y Sudamérica, estar entre los tres primeros es merecido y permite ser optimista. Como una autocrítica vinculada con mi gestión, deberíamos haber jugado mejor con continuidad, aunque fueron pocos los equipos que jugaron bien. Lograr que los jugadores uruguayos estuvieran cerca de su mejor nivel, no conseguí eso. Podríamos haber jugado un poco mejor de lo que jugamos”.

“Hasta el partido de hoy, Uruguay corrió más que todos los rivales y los equipos que participaron del torneo, es una realidad. Uruguay es uno de los equipos que más necesitan correr por el estilo que yo propongo. No puedo ir en contra de lo que siento y creo, pero en este partido en particular sí note que hubo errores de cálculos de mi parte porque los rivales estaban más frescos y en momentos del partido nos superaron, siendo que nuestras individualidades eran mejor que las de ellos”, completó.