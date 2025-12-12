De goleador del fútbol argentino al sueño que terminó con su carrera: qué es de la vida de Santiago Silva + Seguir en









La gran figura charrúa que cruzó el río para hacer goles en varios clubes importantes, pero su carrera terminó de una polémica forma.

El uruguayo tuvo grandes rendimientos y metió varios goles importantes. Buda Mendes/LatinContent

Hay nombres en el fútbol argentino que dejaron huella, pero pocos lo hicieron en varios clubes durante su carrera. Hay quienes se convierten en leyendas o íconos de época de un mismo equipo y pocos se hacen querer tanto en más de un equipo en distintos países, en especial a fuerza de goles.

Ese es el caso de Santiago Silva, campeón con Vélez, Banfield, Lanús y Boca, con más de diez instituciones defendidas en Argentina, además de pasos por su Uruguay natal, Europa y otros equipos de Sudamérica. Pero el final de su carrera profesional termina siendo accidentado por cumplir un sueño de vida.

Santiago Silva STR AP Fotobaires El delantero, pese a su enorme nivel, jamás fue convocado para defender a la Selección de Uruguay. STR/AP/Fotobaires Doping positivo, sanción y un regreso con poco brillo: qué pasó con Silva El Tanque, nacido en Montevideo en 1980, defendió las camisetas del Boca, Vélez, Banfield y Lanús, con los cuales conquistó dos torneos nacionales, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. También pasó por Talleres, Argentinos Juniors, Aldosivi, Arsenal, Newell's y Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En su Uruguay natal jugó en Central Español, River Plate, Defensor Sporting y Nacional; además vistió la camiseta de Universidad Católica de Chile, Fiorentina de Italia, Corinthians de Brasil, Energie Cottbus de Alemania, Beira Mar de Portugal y El Palo de España, su último registro como jugador profesional.

Pero mientras realizaba un tratamiento para convertirse en padre durante su segundo ciclo en Gimnasia y Esgrima de La Plata, presentó niveles más altos de los permitidos en testosterona, por lo que la AFA lo suspendió de forma provisoria durante su paso por Argentinos Juniors. Con una medida cautelar siguió jugando en Aldosivi y volvió a Europa. Sin embargo, Silva recibió una penalización de dos años por parte del Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje.

El fin cada vez más cerca: la fecha de retiro del Tanque Tras ese paso por El Palo, debió acatar la sanción y estuvo dos años inactivo. A los 45 años, se esperaba un regreso a Banfield que finalmente no ocurrió. Por eso, al finalizar este 2025, pondrá fin a su carrera como jugador de fútbol profesional y todavía no anunció qué será de su futuro. Hace no mucho participó en el equipo de Pablo Mouche en la Copa Potrero, el certamen de fútbol amateur organizado por el Kun Agüero. Se espera que esta haya sido la última exhibición del uruguayo, quien disputó 695 partidos y anotó 223 goles.

