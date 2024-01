Marcelo Gallardo lo castigó y Benzema pide irse de Al Ittihad

Gallardo decidió no permitir que el ex jugador de Real Madrid se entrenase con el plantel en Dubái, como medida disciplinaria por no haber llegado a tiempo para el inicio de la actividad el pasado 12 de enero.

Benzema argumentó que llegó tarde debido a un ciclón que tuvo que padecer en las Islas Mauricio, donde estaba de vacaciones, señaló Marca.

No obstante, en el club creen que no sólo faltó esos días de enero, sino que ya se ausentó a tres entrenamientos previos a fin de año, tras la grave derrota ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Por lo tanto, Benzema y resto del equipo, siguen separados, y está por verse qué pasará la próxima semana cuando lleguen Gallardo y el equipo a su sede habitual en Yeda.

Esta temporada Benzema ha marcado nueve goles y ha ofrecido cinco pases decisivos, lejos de su antiguo compañero Cristiano Ronaldo, 20 dianas y 9 asistencias con Al-Nassr.

El Al-Ittihad, 7º de la Saudi Pro League luego de tres derrotas consecutivas, es el equipo que ha encajado más goles en el campeonato y que menos ha marcado de los cuatro equipos que están en manos del Fondo de inversión pública (FIP).

El pedido de Benzema

El delantero francés Karim Benzema, que se siente bajo "presión" en el Al-Ittihad, pidió salir "temporalmente" del club, que le ha propuesto una cesión a otro equipo del campeonato saudita, informó una fuente próxima a la entidad este martes a la AFP.

La opción de jugar en otro club saudita fue rechazada por el francés, que se siente "incapaz de dar lo mejor de sí mismo en el Al-Ittihad debido a la presión", explicó la misma fuente, añadiendo que al futbolista le gustaría jugar como cedido en Europa.

Preguntado por la AFP, el entorno del delantero, con contrato hasta 2026, no ha respondido a estas informaciones.

El antiguo jugador del Real Madrid, de 36 años, está en el centro de las críticas por su bajo rendimiento en su nuevo club. Estuvo de vacaciones más de tres semanas, desactivando su cuenta Instagram, seguida por 76 millones de personas. Volvió a Yeda el jueves con 17 días de retraso.