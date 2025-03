Marcelo Gallardo reconoció un enojo con los plateístas y confirmó un nuevo refuerzo para River

Precisamente, Gallardo se refirió a los abucheos y silbidos que recibieron algunos jugadores por parte de los hinchas: "Hay cosas que no dependen de uno. Lo que podemos controlar está en nuestras acciones, lo demás es difícil. Es difícil controlar el pensamiento, la impaciencia y la opinión que viene de afuera, entonces nosotros tenemos que tratar de estar convencidos de lo hacemos. El proceso de no perder el foco en condiciones desfavorables tiene que ser una virtud".

El enojo de Gallardo con unos plateístas de River

Además, el "Muñeco" reconoció que le molestaron los gritos de algunos plateístas por no realizar cambios al final del segundo tiempo, cuando el partido estaba 0-0.

"El equipo no me daba muestras de que tenía que cambiar, no me daba posibilidades, sólo faltaba el gol. ¿Por qué iba a cambiar? ¿Por qué tenía cinco cambios para hacer? Escuché a algunos que me gritaban que haga cambios, ¿pero no veían que el equipo estaba jugando bien?. Tenía ganas de decirles: '¿vos estás viendo que el equipo no necesita que se toque nada?'", disparó.

"Porque el equipo estaba jugando bien, ¿cómo voy a hacer cambios cuando el equipo está jugando bien? No hice cambios porque me representaba absolutamente con lo que estaba haciendo el equipo”, insistió sobre el tema Gallardo.

Por otro lado, al DT no le gustó una pregunta que tenía que ver con los penales errados y si se trataba de algo mental.

Su respuesta fue terminante: “Entiendo que haya preguntas con negatividad, porque son cosas que sucedieron. Ese karma no lo tengo, de ¿qué pasa si otra vez hay definición por penales? No nos va agarrar un ataque de pánico. Intentaremos que eso no suceda, pero si sucede volveremos a enfrentar la situación, y es así, no hay que agarrarse de la negatividad, es parte del juego, no es para generar una psicosis negativa. Si sucede, enfrentaremos la situación”, contestó a secas.

marcelo Gallardo confirmó la llegada del último refuerzo de River

Por último, cerró la conferencia de prensa con una primicia. Gallardo habló por primera vez de la negociación por Kevin Castaño: “Si todo está bien, mañana (lunes) debería estar volando para Buenos Aires”, reveló.