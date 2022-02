La disyuntiva de Gallardo: a favor del VAR, pero en contra del momento

"No me parece bien, no me parece lógico que llegue a mitad del torneo, porque podría haber iniciado esto, pero bueno", dijo Gallardo en la conferencia de prensa previa al partido ante Racing.

El DT "millonario" se esperanzó en que la llegada del VAR traiga también "la preparación que puedan tener los árbitros para el manejo de esta incorporación".

"Me hubiese gustado que llegara al inicio del torneo", contestó sin titubeos cuando le consultaron si hubiese deseado contar con la tecnología para la fecha de los clásicos, y agregó: "Hay un poco de acomodar las cosas".

"De por sí es difícil dirigir en el país por cómo somos los argentinos en general, y si se comienza en la fecha 8... Igual, bienvenido sea", señaló.

gallardo var.mp4 ESPN

Sobre cómo siente a su equipo, Gallardo recalcó que "no hay que estacionarse", y agregó que "hay que seguir empujando, no solo para que el equipo siga creciendo, sino para que la institución siga evolucionando".

"Desde esa visión me parece acertada esta continuidad con muchísima actividad para seguir proyectando y consiguiendo cosas. Siempre ha sido parte de mi necesidad de no sentarnos a mirar lo que había pasado. Es mi visión y mi objetivo como entrenador y como responsable del área y gestión de fútbol. Tenemos que seguir buscando alternativas, siendo creativos e intentando ir hacia adelante en un desarrollo continuo", indicó.

Incluso el DT "millonario" agregó que "la maquinaria no podía ni debe parar", y en sentido dijo que no deben repetir la manera de buscar excusas: "A veces buscamos excusas para parar y no podía pasar eso".

"Estoy muy contento con todo lo que se viene promoviendo para seguir con esta dinámica de crecimiento, futbolística e institucionalmente", enfatizó.