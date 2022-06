Tras su cruce en la cancha, Beccacece esperó a Gallardo afuera y tuvieron que separarlos

Embed Más del encontronazo entre Gallardo y Beccacece. Muy caliente todo.pic.twitter.com/3XndXelqnT — La Página Millonaria (@RiverLPM) June 6, 2022

En conferencia de prensa, Gallardo se refirió a este primer cruce: "No me gustó la actitud que tuvo de meterse al campo y que no pudiéramos jugar un lateral. Sólo se lo hice saber y después no pasó más nada”.

Sin embargo, cuando salió de la sala de prensa se encontró con que Sebastián Beccacece lo estaba esperando en el pasillo interno que conduce hacia la salida de los visitantes.

Hubo gritos, empujones y hasta volaron algunas trompadas, según los testigos que estuvieron presentes por parte de ambos equipos. La seguridad del estadio tuvo que separar los bandos para que no pase a mayores.

Tras las declaraciones de Gallardo en Conferencia de prensa, el técnico millonario se dirigía al micro. Beccacece lo esperó y se volvieron a cruzar, donde volaron piñas entre ambos cuerpo técnico y los encargados de seguridad.

Beccacece también habló al respecto y se refirió a los incidentes: "Si yo hice algo que no corresponde ya está... fui expulsado, hay un árbitro, pero me pareció que Gallardo no tenía que intervenir".