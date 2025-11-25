Fórmula 1: Lewis Hamilton atraviesa su racha más larga sin podios y ya habla de "una temporada para el olvido"

El piloto británico de la escudería italiana sufre un momento tenso en su carrera al cambiarse de equipo, luego de haber sido siete veces campeón.

Lewis Hamilton no consiguió un podio en lo que va de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Lewis Hamilton cumplió un año completo sin subir a un podio en un Gran Premio de Fórmula 1 . Su último resultado destacado fue en el GP de Las Vegas 2024 , cuando logró el segundo lugar con Mercedes. Desde entonces, su paso por Ferrari no cumplió con las expectativas y marcó la temporada más difícil de su carrera.

El piloto británico ganó una carrera Sprint en 2025 , pero no consiguió repetir ese rendimiento en las carreras principales. En Imola, Austria, Silverstone y Austin tuvo oportunidades cercanas, pero falló en concretarlas. Mientras su compañero Charles Leclerc sumó siete podios , Hamilton quedó fuera de las posiciones destacadas en casi todas las carreras.

Hamilton tiene siete campeonatos mundiales de Fórmula 1, empatando el récord de Michael Schumacher. Ganó su primer título en 2008 con McLaren y los seis restantes con Mercedes, el primero de ellos en 2014.

El SF-25 , el monoplaza de Ferrari para 2025, mostró serias limitaciones técnicas durante toda la temporada . El equipo no introdujo actualizaciones, pero el auto presentó problemas de rendimiento en diferentes circuitos.

En el GP de Las Vegas , Hamilton quedó en el puesto 19 durante la clasificación , un resultado que no ocurría en Ferrari desde 2009 . En la carrera, terminó octavo, pero ese puesto se debió más a incidentes de otros pilotos que a un buen desempeño propio. El británico reconoció que el auto no responde como debería: "Lo he intentado todo, dentro y fuera del coche. No mejora".

La falta de evolución en el monoplaza afectó no sólo su rendimiento, sino también su motivación. Con solo dos carreras restantes, Qatar y Abu Dabi, Hamilton arriesga cerrar su primera temporada en Ferrari sin ningún podio, algo que no ocurría desde su debut en la Fórmula 1.

El enojo de Lewis Hamilton por el desempeño en la temporada 2025

Hamilton describió la temporada 2025 como "la peor de su vida". Tras el GP de Las Vegas, declaró a la BBC: "Me siento fatal. Ha sido la peor temporada de mi vida y, por mucho que lo intente, sigue empeorando. Tengo ganas de que termine. No estoy deseando que llegue la próxima".

El piloto se encuentra a 73 puntos de Leclerc en el campeonato y corre el riesgo de ser superado por Kimi Antonelli, quien se acerca con dos podios consecutivos. Ferrari, por su parte, ocupa el cuarto lugar en el campeonato de constructores, a 53 puntos de Mercedes y solo 13 por encima de Red Bull.

El director del equipo, Fred Vasseur, reconoció las dificultades, pero pidió calma: "Puedo entender la reacción de Lewis, pero tenemos que concentrarnos en las próximas dos carreras". Sin embargo, Hamilton no comparte ese optimismo: "No hay nada positivo que sacar de hoy".

Su futuro en la Fórmula 1 genera incertidumbre. Aunque tiene contrato con Ferrari, su bajo rendimiento y la falta de competitividad del equipo ponen en duda su continuidad. Mientras tanto, enfrenta sus últimas carreras del año con la presión de evitar un cierre histórico sin podios.