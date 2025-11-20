El ente que rige el fútbol argentino se hizo cargo de los sueldos adeudados de los futbolistas de San Lorenzo, en medio de la grave crisis en el club.

AFA le pagó los sueldos a los jugadores de San Lorenzo y evitó la salida de Alexis Cuello

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó que transfirió este miércoles los haberes adeudados a los jugadores de San Lorenzo correspondientes al saldo de julio y al mes completo de agosto.

La medida se ejecutó por instrucción del presidente Claudio Tapia , en medio de la crisis económica que atraviesa la entidad de Boedo.

El organismo también intervino en la situación contractual del delantero Alexis Cuello , quien había intimado al club por falta de pago.

Según informó la AFA, al delantero se le giró el saldo de agosto y los montos completos de septiembre y octubre, con lo que se evitó que quedara en libertad de contratación por inhibición.

De haber ocurrido, San Lorenzo se habría expuesto a un perjuicio económico ante una eventual salida del futbolista.

Comunicado de AFA:

“En el día de la fecha, por instrucción del Presidente de AFA, Claudio Tapia, se transfirió a la cuenta bancaria de cada uno de los jugadores del Club Atlético San Lorenzo los haberes correspondientes al mes de julio (saldo) y agosto.

En relación al futbolista Cuello, quien había intimado formalmente a la entidad, se le giró el saldo de agosto y la totalidad de septiembre y octubre, evitando que quede en libertad de contratación por falta de pago lo que hubiese generado un perjuicio económico para la institución”.

Qué había pasado con Cuello

El delantero Alexis Cuello intimó a San Lorenzo por una deuda de 75 mil dólares y dejó expuesto otro conflicto salarial en un plantel atravesado por problemas económicos.

El exdelantero de Almagro reclama que no percibió ningún pago desde su arribo en enero de 2024 y, si el club no responde dentro del plazo legal, podría quedar en libertad de acción.

Cuello sostiene que no cobró premios, ni el porcentaje correspondiente por el préstamo, ni lo acordado tras la compra definitiva desde Almagro.