Mascherano, tras el debut de Argentina en el Mundial Sub 20: "El triunfo sirve para tomar confianza"

Mascherano se quedó con los aspectos positivos del debut de Argentina en el Mundial Sub 20.

Javier Mascherano , entrenador de la Selección argentina Sub 20 que este sábado debutó con triunfo en el Mundial de la categoría, admitió que el 2-1 conseguido sobre su par de Uzbekistán, en Santiago del Estero, es un resultado “que viene bien para tomar confianza”.

El director técnico albiceleste, ratificado en el cargo a pesar de no haber podido alcanzar la clasificación deportivamente tras una discreta campaña en el Sudamericano Sub 20 de Colombia entre enero y febrero pasado, apuntó que “de a ratos, me gustó el funcionamiento”.